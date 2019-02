Concurso de Murgas Adultas 2019 | Las claves de la final

El gran plato fuerte de los concursos del Carnaval llega esta noche (Recinto Ferial, 20:30 horas) con varios duelos e incógnitas por resolver, pero sobre todo con la necesidad de mejorar el flojo nivel de las fases para mudar el mal sabor de boca que dejaron algunas actuaciones de las preliminares. Las grandes interrogantes para la última jornada del certamen tienen que ver con el duelo entre las dos murgas del momento (Mamelucos y Zeta Zetas) con las históricas (Bambones y Diablos); el nivel que den aquellas que ya quemaron lo mejor de su repertorio en los días previos; las bazas que hayan dejado Triquikonas y Burlonas para resolver su particular rivalidad como las dos grandes femeninas del decenio; y todo en el marco de una guerra de los estilos que se prolonga por un año más entre la fuerza de la letra y la espectacularidad de la puesta en escena.

Las murgas de moda. El gran mérito de Los Mamelucos y Los Zeta Zetas de los últimos años ha sido cambiar su estatus. Los de Xerach Casanova pasaron varios Carnavales de travesía en el desierto, con sonados fracasos como el de 2010, cuando se quedaron fuera con una muy discreta actuación en fase. Ahora, en cambio, hasta en preliminares llenan y enamoran, como ocurrió el martes. Es semejante el caso de Zeta Zetas, por cuanto antes era habitual que se quedasen en la frontera; y ahora ya son fijos en final... y en la pugna por los premios.

Las dos históricas. Afán reivindicativo en dos planteles señeros de la Fiesta, como Bambones y Diablos Locos. Los de El Cardonal no se imponen en el apartado de Interpretación desde 2014, año en el que cerraron su hegemonía de Primeros, y además en febrero pasado se quedaron sin final. No obstante, ya solo su sublime actuación del lunes invita a pensar que se aproximan nuevamente a su mejor versión. La situación es distinta para los de Masi, porque ese mismo día no convencieron del todo. Eso sí, se mantienen como la única murga de Santa Cruz que revalida su condición de finalista por 24 años seguidos. Y ya se sabe que ganan cada vez que hay elecciones municipales en la ciudad (2011, 2015... ¿y 2019?).

La diferencia. Las ocho murgas que competirán esta noche pueden dividirse en dos: las que presuntamente dejan el caviar para la última jornada del concurso y que aparecen en todas las quinielas como aspirantes al Primero; y las otras cuatro. Entre las candidatas, la murga que defiende cetro (Mamelucos), las históricas que ya han ganado hasta siete veces el concurso (Diablos Locos y Bambones) y la emergente Zeta Zetas, gran triunfadora en 2017 y segundo premio del año pasado.

De 'tapado'. Se presupone que las otras cuatro ya explotaron parte de su mejor arsenal en los días previos. Los Tiralenguas adaptó su repertorio de este año a la actualidad capitalina de Santa Cruz y fue la gran sorpresa en la lista de finalistas; y Triquikonas ofreció su habitual ración de crítica y humor, que reproducirá con dos ideas nuevas esta noche. Ahora bien, aunque La Traviata y Burlonas ya han quemado alguno de sus temas estrella, prometen que dejan alguna sorpresa para hoy. En el caso de los primeros, en forma de comparaciones; las segundas, con un descomunal rajazo que esta noche hallará destinatario.

El pique sano. La final de hoy debe resolver del lado de la crítica (Burlonas) o el del humor comercial (Triquikonas) la rivalidad que ambas femeninas protagonizan cada año y que, según Adela Peña, hace crecer a las dos. El año pasado, ninguna de las formaciones femeninas tuvo un papel agraciado en el último día del concurso y el jurado les concedió una puntuación casi idéntica: 6,7571 a Burlonas y 6,75 a Triquikonas. Las de Almudena Domínguez se han renovado (con letras de Airam Bazzocchi) para dar el sorpasso y acercarse a los cartones.

El otro derbi. Habrá dos femeninas en la final, pero no dos del Norte. El particular duelo entre Tiralenguas y Trapaseros se dilucidó con el veredicto de las fases, que dejó huérfano de final a los realejeros... con mucha controversia. Después de ocho años sin participar en Santa Cruz, los de José Antonio Vera calcarán hoy los mismos temas que luego llevarán al concurso comarcal, en el que son claros favoritos a partir de la próxima semana.

Despedidas y relevos. Final con aroma especial para Javi Lemus. Su murga pasó tercera en las puntuaciones de fase y todo apunta a que esta noche se despide de las tablas del Recinto Ferial. Una reciente entrevista en la opinión, en la que anuncia una importante decisión sobre su futuro que comunicará tras el concurso, alimenta las especulaciones. El desgaste es evidente para haber transformado una murga de media tabla en una de las grandes aspirantes al Primero. ¿Se irá o se quedará? ¿Y su director musical y mano derecha, Pablo Moreno? Toca esperar al momento en que sean ellos los que se pronuncien. Otro relevo podría darse en las filas de Diablos, donde Tomy Carvajal asumiría la batuta en 2020. La final está cargada de alicientes.