Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 | Las 20 finales de Tomy Carvajal

"La primera vez me pasearon en un carrito de bebé por el escenario"

La final de hoy prolonga el idilio con el concurso de Tomy Carvajal (Santa Cruz de Tenerife, 1996) con el concurso de murgas. Su caso es único. Debutó con apenas unos años cuando un componente del plantel más trónico del Carnaval le paseó "en un carrito" por el escenario. Su conexión con la Fiesta va mucho más allá de lo que pudiera imaginarse. "Crecí entre telas y purpurina", relata Tomy, que se ha convertido en uno de los grandes bastiones de la murga que dirige su padre.

A sus 23 años, Carvajal forma parte de la historia del concurso como también toda su familia. Su tía dirige Diabólicas, su abuelo fue santo y seña de los Diablos y él aspira a seguir la senda del incombustible Masi, quien sugiere que está próximo a dejarle la batuta, tal vez en los próximos Carnavales. Los recuerdos de Tomy son una perfecta radiografía del concurso, de los cambios de hegemonía y de estilos.

Aunque él ya se subía a las tarimas siendo un crío, cuenta que su primer recuerdo real es de 2004, ya con ocho años. "Cantamos Si te cojo, te reviento en la Plaza de España. No ganamos pero las sensaciones fueron buenísimas. Yo era un chiquillo y ver a la gente aplaudirnos a rabiar fue un impacto único. Nunca lo olvidaré en la vida", subraya.

Carvajal ha sido partícipe de un sinfín de éxitos y amarguras, aunque siempre con la satisfacción de que Diablos se ha clasificado para la final. Llevan 24 consecutivas y en una de ellas pasaron del suelo al cielo. Aunque no quisiera, él fue protagonista de aquella historia. Resulta que no había cumplido el mínimo de edad para salir en la fila y esta circunstancia no pasó inadvertida para un grupo rival, que presentó alegaciones ante Fiestas para que eliminasen a Diablos Locos.

"No entendía nada. Yo, sin ser protagonista de la actuación ni influir en ella para nada, me vi señalado y sentí que se pudo quedar la murga fuera de la final por mí. Incluso te reconozco que me sentí culpable, pero después todo salió bien y nuestro trabajo de meses se vio recompensado en un Primero de Interpretación", relata. Y así fue, puesto que la organización rechazó descalificarles y el día de la final, se salieron.

"El premio que más ilusión me ha hecho es ese justamente. Hicimos locura y gustamos. Pero la actuación más redonda ha sido la de la Fasnia. No ha habido nada igual. Ha sido lo mejor que he vivido en murgas", cuenta. No obstante, en aquella ocasión no vino acompañada la ovación unánime del Recinto de un Primero, puesto que contaban las fases y la final, de modo que en el cómputo general de todo el concurso fue superior Los Bambones, una murga rival y en la que, sin embargo, tiene buenos amigos.

A ojos de Tomy, la Fasnia que escribió Víctor Asensio "es única y va a ser casi imposible que se repita algo así por parte de Diablos". "Habrá canciones parecidas o del mismo estilo, pero nada igual", afirma. Y cuando se le pregunta si para hoy preparan algo semejante en forma de academia de baile, prefiere no dar muchos más detalles. "Será una actuación para disfrutar, pasarlo bien y hacer que la gente vibre en sus butacas".

Preparado para dirigir al plantel trónico cuando haga falta y así se lo plantee su padre, cuenta Tomy que el cambio está previsto para 2020, coincidiendo con el cincuentenario de la murga. "No queda mucho. La idea es que sea el año próximo, pero a ver si es algo gradual", ríe. "Para mí, mi padre es una referencia, un modelo a seguir y me agrada que sea una persona tan querida y valorada por la gente", aduce. "A lo mejor estaría bien que cuando me toque dar un paso al frente, él dirija dos temas y yo otros dos", apunta. En todo caso, su implicación y compromiso con los Diablos es innegable. "Me paso los 12 meses en la murga y a veces hasta 24 horas en un día. De septiembre hasta la fecha del concurso, es la locura. Entre disfraces, parodias... Tenemos un grupo de cinco o seis personas que nos ocupamos de casi todo. Desde los gorros a los zapatos. Nos podemos pegar hasta noches sin dormir para poder llegar a tiempo a la presentación", relata.

Desde su perspectiva de murguero de cuna, cree que al concurso chicharrero "le sobra el fanatismo, porque a veces el pique llega demasiado lejos". Y reniega de la etiqueta de murguero icónico o especial por ser hijo y nieto de quien es. "En la murga soy uno más. Y curro como uno más. Aquí todos somos iguales. Pero es verdad que con el paso de los años agradeces el cariño de los tuyos, que los compañeros estén a tu lado en las buenas y las malas... dicho de otro modo, que en Diablos estés como en una familia. Es lo que somos", explica entre la ilusión y la emoción. A punto de cumplir 20 finales.