Concurso de Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife 2019 | "Me cuesta entender el veredicto"

Como ya ocurrió el año pasado, el presidente del Premio Criticón -que se fallará el lunes- se muestra perplejo por las puntuaciones asignadas por el jurado del concurso de murgas adultas, que optó por dejar fuera de la final a Los Trapaseros y a Los Desbocados, que firmaron actuaciones de mérito y muy aplaudidas durante las preliminares.

"El jurado va por un lado y el resto de la humanidad, por otro", asume Afonso, sorprendido tras conocer el listado de puntuaciones que ayer avanzó la opinión. "Es muy difícil entender las puntuaciones que han dado y me cuesta mucho entender el veredicto. Sigo creyendo que hay componentes del jurado que se dejan llevar por sentimientos personales y preferencias propias, porque esto es inexplicable", denunció. "Será que se mueven por afinidades personales", lamentó el periodista, quien ya se mostró muy crítico con el polémico fallo de 2018.

Afonso analizó las puntuaciones y subrayó que "no ha habido ninguna seriedad en las otorgadas a determinadas murgas que aparecen clasificadas en las últimas posiciones". "No se dan cuenta de que las murgas le dan importancia a saber en qué puesto han quedado y que no se pueden dar los puntos al tun tún", sugirió.

A juicio de Afonso, los dígitos conocidos ayer "no son correctos ni son lógicos". "A mí me parece absolutamente injusto que Trapaseros no esté en las finalistas, porque hicieron un superávit de esfuerzo y dieron espectáculo. Y lo que han hecho con Los Desbocados es darle una puntuación completamente incomprensible. Me cuesta entenderlo", reiteró.

Para el presidente del prestigioso premio de periodistas, es "poco serio" que a algunos grupo a concurso se les hayan dado puntuaciones elevadísimas, hasta el punto de que hay hasta cinco murgas que rozan el sobresaliente. "Todos sabemos que Diablos Locos no estuvo para una calificación tan alta, y no es ningún secreto. Ellos mismos admiten cómo actuaron... y aparecen cuartos con un ocho y medio. No hay quien lo entienda", apuntó.

Más crítico es Afonso con el repertorio en fase de Las Triquikonas. "Yo no las hubiera pasado a la final. Otras veces sí ha pasado con muchos méritos, pero esta vez no dieron nivel. ¿El humor? Es que ni siquiera lo hubo; hubo parodia, movimientos que no hicieron gracia, chistes zafios... La risa del público fue casi forzada. Y mira que la gente esperaba por ellas para pasar un buen rato. Pero no fue lo que hubo", declaró Afonso a este periódico. "Lo más sorprendente es que una actuación que no es para tirar cohetes fue puntuada por el jurado casi con un sobresaliente. Las Triquikonas han bajado el listón, y mucho", cerró. Antes, habló también de otra de las finalistas, Los Tiralenguas. "No lo hizo mal, pero das a elegir y seguro que la mayoría se quedaría con lo que hizo Trapaseros o Desbocados, que sorprendieron".

"La final, y llevo diciéndolo hace años, tiene que ser a seis. A ocho es un disparate. El concurso ganaría calidad y no se harían tan tediosas y soporíferas las tres fases. Ese relleno hay que quitarlo... porque la final de este viernes se va a hacer eterna", comentó Afonso. En cuanto a sus pronósticos para hoy, ve a tres formaciones por encima del resto. "El Primero va a estar entre Bambones, Zeta Zetas y Mamelucos, que son favoritos por lo que hicieron en fase; esperando por La Traviata como posible sorpresa y sin olvidar a Burlonas, que privilegia la letra y en su estilo son muy fuertes", manifestó. A juicio de Pablo Afonso, Diablos Locos "deberá mejorar mucho la fase" para estar entre las premiadas, "pero parece seguro que han dejado lo mejor para la gran final".