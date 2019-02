Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 | "Si hay una Reina, ¿por qué no puede haber un Rey?"

Rocío Pérez Dorta es vecina de Arona y tiene 23 años. Trabaja en una óptica desde hace seis meses. Se subirá al escenario del Recinto Ferial por segundo año consecutivo. Cree que al igual que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tiene una Reina, también debería contar con un Rey.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

La verdad es que me siento muy afortunada, pues me subiré al escenario del Recinto Ferial por segunda vez consecutiva. Ya lo hice el año pasado y este repito otra vez, con el mismo diseñador, José Yeray Díaz Fernández. Para el Carnaval de 2018, me enteré de que Yeray estaba buscando empresas patrocinadoras para poder presentar una fantasía en el Carnaval de Santa Cruz. Me puse en contacto con él, sin conocerlo, y le planteé que yo le buscaría las empresas a cambio de que me permitiese ser su candidata. Tenía tantas ganas de vivir esta experiencia que se me ocurrió que esta podría ser una buena manera de cumplir mi sueño. Aceptó mi propuesta y toqué en numerosas puertas. Finalmente, conseguí una entidad patrocinadora, Taller Las Zocas, que también repite este año, junto a ID Ortodoncia y Estética Bucodental. Al finalizar la Gala, y aunque no conseguí ningún premio, le manifesté a Yeray mis deseos de volver a repetir algún año, si era posible. Y me volvieron a llamar para 2019. No pensé que fuera tan pronto. Les dije que sí con los ojos cerrados. Pasé de creer que nunca conseguiría ser candidata a repetir por segundo año consecutivo.

¿Y por qué cree que la volvieron a elegir?

El diseñador me dijo que en 2018 todo había salido gracias a mí, pues conseguí la empresa patrocinadora, y que quería agradecérmelo regalándome otra oportunidad. Yo no me lo podía creer. Además, me contó que tenía una fantasía creada especialmente para mí.

¿Es tan maravillosa la experiencia como para quedarse con las ganas de volver a repetir al año siguiente?

Pues sí, lo es. Y eso que no conseguí ningún título, aunque sí me quedé justo por debajo de la cuarta dama de honor. Para mí fue una experiencia mágica, llena de emoción. Cuando salí al escenario casi lloro. Y es también todo lo que viene después de la Gala, que la gente te salude, te reconozca, yo me sentía ganadora.

¿Sigue sintiendo los mismos nervios que la primera vez?

Siento más nervios y lo estoy viviendo todo de manera diferente.

¿Podría definir su traje con una sola palabra?

Mágico. Es totalmente diferente a lo visto hasta ahora. Me gusta muchísimo, estoy muy contenta.

¿Cambiaría algo del Carnaval de Santa Cruz?

No cambiaría nada, solo mejoraría algunos aspectos. Este año algunas murgas han abandonado el Carnaval chicharrero, fundamentalmente por no tener local de ensayo. Esto es algo a lo que el Ayuntamiento de Santa Cruz tendría que poner solución. También creo que estaría bien que Fiestas se atreviese algún año a sacar los concursos y las galas del Recinto Ferial a la calle. Es cierto que en la calle tenemos el problema de que puede llover, pero creo que deberíamos arriesgarnos.

¿Cree que el público debería elegir a la Reina del Carnaval?

Para mí esta sería una muy buena opción.

¿Y cree que al igual que Santa Cruz tiene una Reina, también debería tener un Rey del Carnaval?

Pues yo cree que es algo que debería estudiar el Ayuntamiento. Estoy convencida de que hay muchos chicos a los que les gustaría participar. Si hay una Reina, ¿por qué no puede haber también un Rey?

Su principal virtud.

Soy muy responsable.

Su principal defecto.

Tengo miles. Por ejemplo, que soy demasiado confiada.

Sus aficiones.

Bailar, el deporte, y estar con mi familia y amigos.

Una película.

Toy Story.

Una comida.

La pasta.

Un libro.

El día que el cielo se caiga.

Una noticia que le haya impactado en los últimos días.

El terrible accidente del pequeño Julen.

¿Cómo se ve en los próximos años?

Pues me gustaría seguir como ahora. A ver lo que me depara el futuro...