La descalificación de Bambones queda en un simple rumor

Apenas minutos después de que concluyera la actuación de Bambones, comenzó a circular por redes sociales una captura de la primera de las bases por las que se rige el concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz.

Una norma que en su última frase reza lo siguiente: "Los 40 componentes mínimos deberán estar sobre el escenario todo el tiempo que dure el concurso".

Dicha exigencia parecieron saltársela los de El Cardonal cuando, en su primer tema, todos sus componentes abandonaron la tarima para ir a buscar su móvil. Pero lejos de no cumplir con la normativa como podía parecer, los de Primi Rodríguez se mantuvieron "en un lateral del escenario, detrás de unos paneles", según indicó ayer el Oafar, para apuntar igualmente que hasta "las rampas son consideradas parte del escenario". "Teníamos la seguridad de que no incumplíamos las normas", comentaba Primi, que no quiso darle mayor importancia a este rumor.