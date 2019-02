Thalía María Ruíz: "Debes llevar el Carnaval en la sangre para ser Reina"

Thalía María Ruíz Martín tiene 23 años y estudia el Grado de Jardín de Infancia. Esta santacrucera se presentó hace dos años a Miss Norte y fue elegida Miss Elegancia. Asegura que para ella "fue una de las mejores experiencias" que ha tenido, pero añade: "Tengo muchas ganas de saber qué se siente como candidata a Reina del Carnaval".

¿Cómo fue elegida candidata?

Fue a través de un casting al que me apunté. Estaba en el sur de la Isla trabajando y me habían enviado un correo electrónico pero no lo había visto hasta que un día antes de la selección me llamaron del Gabinete de Estética África y Vicky. Me entraron unos nervios terribles y pedí permiso en el trabajo para venir a Santa Cruz y presentarme porque no me lo quería perder. Tras la entrevista, un rato después me volvieron a llamar y me dieron la sorpresa. Era una caja en la que se podía leer si ¿Quería ser su candidata? Me dijeron que buscaban una chica que transmitiera dulzura y luego me dijeron que "quizás esta chica no vaya a poder con el traje".

¿Cómo está viviendo la experiencia?

No lo podría definir con palabras. Desde que supe que iba a ser candidata, en septiembre, he trabajado en el taller con el diseñador día a día. Jonathan Suárez, mi diseñador, incluso me dijo que si quería que alguien de mi familia quería ir, que podía hacerlo. Así que mi madre y mi prima, que es como mi hermana, también están ayudando en la confección del traje. Es un proceso que lo estoy disfrutando desde el principio y el traje es algo mío ya.

¿Cómo se está preparando para el día de la Gala?

Estoy yendo al gimnasio, de lunes a viernes, preparándome y con una dieta para subir de peso porque en septiembre pesaba 48 kilos. Ya tengo el peso que necesitaba y he trabajado mucho para endurecer el cuello, por lo que pesa un tocado.

¿Qué es lo más difícil que tiene que afrontar una candidata?

Creo que no hay nada difícil. Si una se propone superar una meta, se puede conseguir con esfuerzo y trabajo. Pero es verdad que tienes que dejar muchas cosas atrás si quieres presentarte como candidata porque son muchos actos a los que tienes que asistir; debes estar implicada con el trabajo que se hace en el taller. Es muy importante trabajar en tu traje para hacerlo tuyo y es mucha la responsabilidad que debes asumir, pero lo daré todo al cien por cien.

¿Qué cualidades debe tener una Reina del Carnaval?

Ser humilde, sobre todo. Creo que esa sería la mejor carta de presentación para una Reina. Pero, desde luego, no puede faltarle que sea carnavalera. Si no llevas el Carnaval en la sangre es muy difícil defender una fantasía de Reina, lucirla y que la gente sienta que disfrutas y que el traje está hecho para ti. No puedes ser solo una cara bonita y llevar el traje como si fueras un figurín.

¿Suele disfrazarse?

Pues sí. De hecho ahora mismo estaba comiendo antes de ir a clase y estábamos recortando una camisa de un disfraz que estamos preparando para salir a la calle uno de los días que no tenga que cumplir con los compromisos que tiene una candidata, Dama de Honor o Reina.

¿Qué es lo que más te gusta del Carnaval?

La Gala de la Reina. Las he seguido desde que era muy pequeñita, desde que me acuerdo siempre me han impactado las candidatas y las reinas. Uno de los Carnavales que más tengo grabados es el de 2007. Para mi, Elizabeth García, es mi Reina preferida; es la que más me ha gustado hasta la fecha y eso que aquella fue una gala muy polémica o al menos su director.

Imagine que está a punto de salir al escenario del Recinto Ferial en la Gala de la Reina. Oye su nombre y el título de su fantasía; se abren las puertas y ¿qué le gustaría transmitir al público?

Quiero que el público vea que estoy disfrutando y viviendo el momento. Que es algo que sale de mi. Y sinceramente, la fantasía me define. Todos los que han estado en el taller y han visto el traje me han dicho: "Esa fantasía eres tú y tú estás hecha para llevarla".

¿Qué es lo que más te gusta del Carnaval?

Me gusta mucho el Carnaval en la calle; que la gente se lo pase bien. Me encantan las carrozas, las comparsas y el concurso de Ritmo y Armonía. Pero sobre todo, cuando aún faltan semanas para la Gala, lo que quiero es que llegue ya ese día. No solo por los nervios que tengo y que espero poder dominar, sino porque cuando se celebra la Gala de la Reina del Carnaval, todos sabemos que ya solo quedan dos días para que comience el Carnaval de la calle, que creo que es lo mejor de la fiesta.

¿Sigue habitualmente las noticias que publican los medios de comunicación? ¿Qué noticia le ha impactado más en el último año?

La noticia que más me ha impactado ha sido el rescate de Julen, el niño que se cayó en un pozo en Totalán, un pueblo de Málaga. Fue muy angustioso, pero a la vez seguía todo lo que se publicaba en el móvil, a través de redes sociales y diarios digitales para ver si lo habían sacado ya. La verdad es que creo todo el mundo estaba pendiente de lo que sucedía. De hecho, estaba en el taller y Jonathan me decía: "Deja el móvil" y contestaba "Estoy viendo las operaciones de rescate en el pozo". Estuve en vilo días y días y fue muy triste el final.