Candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019 | "Soy muy competitiva, iré a por todas"

Laura García Repo tiene 29 años y es vecina del municipio sureño de Granadilla. Ha sido en varias ocasiones campeona de España de Gimnasia Rítmica y adora su deporte. Cuenta que la vida le ha dado una segunda oportunidad para poder subirse al escenario del Recinto Ferial como candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz, pues en 2014 estuvo a punto de lograrlo, pero finalmente tuvo que dejarlo por sus compromisos deportivos. Esta vez, lo asegura Laura Crespo, "iré a por todas".

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Mi diseñador, Borja Abreu, se puso en contacto conmigo. Soy entrenadora en el Club de Gimnasia Rítmica Adoney, en Granadilla, del que también soy la presidenta. La candidata infantil de Borja es gimnasta y fue su madre la que le dio mi teléfono. Cuando me lo propuso, no me lo pensé dos veces, pues ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz era mi sueño frustrado. Y es que en 2014 estuve a punto de subirme al escenario del Recinto Ferial, pero al final me quedé con las ganas. Me presenté a un casting y fui elegida por un diseñador, pero tuve que dejarlo por mis compromisos con mi deporte. Eso sí, ese año quedé campeona de España y fue entonces cuando me retiré como deportista. Así que imagínese cuando recibí la llamada de Borja, no me lo podía creer ni me lo esperaba. Le estoy muy agradecida. La vida me daba una segunda oportunidad y esta vez quiero aprovecharla.

¿Está nerviosa?

No siento nervios, pero sí muchas ganas de que llegue el día. Soy muy competitiva y sé que daré lo mejor de mí sobre el escenario. Como buena deportista, puedo asegurar que iré a por todas.

¿Podría definir su fantasía con una sola palabra?

Espectacular. Creo que tengo posibilidades, pues mi traje es un buen candidato para hacerse con un título de dama de honor o, por qué no, con el de Reina. Ojalá.

¿Cambiaría algo del Carnaval chicharrero?

No cambiaría nada, es bastante completo. Lo único que no veo bien es que algunas personas no sepan diferenciar entre el Carnaval de Día y el de noche, pues en el primero hay muchos niños. Pero bueno, también depende de la zona de la ciudad que uno elija para disfrutar con la familia del Carnaval de Día.

¿Qué artista le gustaría que actuase en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Nicky Jam, por ejemplo.

¿Qué le parecen las Galas de elección de la Reina?

A excepción de alguna Gala que fue muy criticada, normalmente son espectáculos maravillosos. Están a la altura de nuestro Carnaval, uno de los mejores del mundo.

¿Por quiénes cree que debería estar formado el jurado que elige a la Reina?

Por gente profesional y que entienda de este mundo. Y creo que siempre debería haber un coreógrafo, para que se valore la puesta en escena de las candidatas. No solo se debería valorar el traje y el aspecto físico de la chica.

¿Le gustaría, tal y como lo ha propuesto, aunque sin éxito, el propio director de la Gala, Enrique Camacho, que el jurado seleccionase a diez candidatas finalistas y que, entre estas, fuese el público el que, finalmente, eligiese a la Reina?

Creo que sería un arma de doble filo, porque igual alguna candidata tiene mucho apoyo y no la eligen precisamente por su fantasía.

Sus principales virtudes.

Soy constante, pongo el corazón en todo lo que hago y siempre intento ofrecer la mejor versión de mí misma.

Sus principales defectos.

Me causa muchos quebraderos de cabeza el ser tan perfeccionista.

¿Cuáles son sus aficiones?

Bailar y todo lo que tiene que ver con el mundo del maquillaje. Es algo que me apasiona.

Una película.

Come, reza y ama.

Una comida.

La pasta.

Una noticia que le haya impactado en estos días.

Lo que está ocurriendo en Venezuela. Me da mucha lástima.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

La verdad es que firmaría ahora mismo donde fuese por quedarme tal y como estoy.