"No sé si hemos tocado techo con el Tercero; queremos crecer y tenemos capacidad para hacerlo "

"No es necesario hacer el pino puente para ganar el concurso"

Su mérito es indiscutible. Ha reverdecido los laureles de una histórica como Ni Pico y le ha grapado la condición de murga amable. El año pasado, su apuesta aupó a los suyos al Tercero de Interpretación. Un logro histórico, pues no pisaban el podio desde 2008.

En este gremio de altísima competencia, ¿cómo hace para llevarse bien con todos?

No hago nada en especial ni premeditado para llevarme bien con nadie. Intento ser yo mismo y si me llevo bien con todos, supongo que será consecuencia de una forma de ser y de hacer las cosas. No hago nada en especial. Soy yo mismo. Vivo un poco al margen de la farándula y del jaleo. De todas las cosas que generan polémica, prefiero apartarme. Soy una persona tranquila, prudente y que se toma esto con pasión. Pero que huye del ruido.

¿Tocó techo Ni Pico con su Tercero del año pasado?

No lo sé. Nunca se sabe cuándo es el techo de uno. Ese tipo de afirmaciones se deben hacer a posteriori, al fin de un ciclo, que no es el caso. Mientras sigues en la carrera, nunca sabes hasta dónde podrás llegar. La intención nuestra es mejorarnos a nosotros mismos y crecer. Creo que tenemos la capacidad para hacerlo.

¿Cuál fue la clave para colarse entre las murgas con premio?

Que lo decidió el jurado (risas). Tuvimos una buena actuación, a la gente le gustó, a los que puntuaban también... y de forma muy generalizada hubo coincidencia en que estuvimos mejor que otros años. Hubo bastante consenso en que merecimos estar con las mejores y nosotros agradecemos que nos dieran ese lugar.

¿Pero fue una sorpresa?

Por un lado sí, por otro no. Es que nosotros no nos preparamos para ganar un premio; nos preparamos para gustar, para superarnos y para hacerlo lo mejor posible. El objetivo de Ni Pico es siempre que la gente se lo pase bien con nosotros.

¿Cuál es la apuesta para este año?

La línea nuestra. Intentamos no salirnos del registro de Ni Pico. Ahí cabe un poco de todo, pero siempre en el estilo que nos sentimos más cómodos: ser simpáticos, usar la ironía, algunas críticas un poco más serias... Pero contar las cosas desde un punto de vista irónico, ese es nuestro fuerte. Buscamos hacer una caricatura de las historias que contamos.

¿Más crítica o más humor?

Nuestro estilo es difícil de clasificar. Es un poco café con leche, pero no sabría decirte si este año hay más café o más leche. Es una cosa y la otra al mismo tiempo. Por eso es difícil encasillarnos. Yo creo que una murga no es solo crítica ni es solo humor.

¿Guardarán sus mejores cartas para la final?

Independientemente de lo ocurrido el año pasado, siempre mantenemos la filosofía de hacer una buena fase. Lo primero que tenemos que hacer es clasificarnos para la final. Y en ello estamos. No te creas que estamos pensando en los premios, porque no estamos en la final todavía. Ahora solo pensamos en hacer la mejor actuación posible en la fase que nos ha tocado, que es la primera.

¿Hacia dónde evoluciona el concurso de murgas?

Dicen que el concurso está cambiando. Y que hay que innovar para ganar premio. No seré yo quien haga ese tipo de análisis. Hay murgas que son transgresoras, otras más fieles a un estilo. Y cuando alguien hace algo por primera vez, si va unido a una actuación perfecta, pues da premio. Pero no hay ningún libro donde esté escrito que haya que inventar. Habrá veces que funcione y veces que no. No necesariamente hay que hacer el pino puente para ganar.

¿A qué murgas admira?

Admiro a todas, cada una con su propuesta. Personalmente el estilo donde más cómodo me siento es el de Ni Pico, pero no quita para que elogie las propuestas de otras.

¿Ha copiado Ni Pico algo de las otras murgas?

Más que copiar, procuramos aprender de todas. Pero nosotros tenemos nuestro propio camino y procuramos no apartarnos de él. Vemos a las demás murgas, pero no es que lo hagamos para coger cosas suyas. A la hora de defender una propuesta o subirnos a un escenario, estamos tan identificados con nuestra forma de hacer murga, que no buscamos otra.

El concurso de este año será un éxito para ustedes si...

Si lo hacemos bien y a la gente le gusta nuestra actuación.

¿Está en crisis el sector murguero?

No sabría decirte. Este tipo de debates no son de ahora, aunque se hayan acentuado porque algunas murgas no han logrado salir. De crisis murguera se habla casi todos los años. Quizás sea demasiado exagerado y contundente hablar de crisis.

Ustedes, sin embargo, en plena crisis han incorporado 12 nuevos componentes. ¿Los premios ejercen un efecto llamada? ¿Es verdad que hay murgueros de cartón?

No me gusta hablar de si hay murgueros de cartón o de hojalata. Cada uno tiene sus motivaciones y todas son respetables. Habrá quien tenga un mayor orgullo de pertenencia y habrá quien lo tenga menos desarrollado. Pero todos caben en este mundo. Es lícito que cada uno lo viva como quiera.

¿Cuál es el rival a batir?

A priori, evidentemente Mamelucos y Zeta Zetas. No solo por lo ocurrido el año pasado, sino por la trayectoria de los últimos cuatro o cinco Carnavales. Han mantenido una línea más regular que las demás y la gente espera que continúen en esa senda. Pero en el concurso, una vez encima del escenario, nunca se sabe. Hay veces que piensas que tienes el mejor repertorio de tu vida y luego ni conectas.