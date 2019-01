Cristian Santana: "Necesitamos que los patrocinadores confíen en los nuevos diseñadores"

El diseñador Cristian Santana comenzó en el mundo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2017, cuando se animó, por fin, a presentar una candidata a Reina. Decidió intentarlo en la modalidad de Mayores y, según cuenta, ha sido una experiencia "inolvidable". La primera vez se hizo con uno de los títulos de dama de honor y también ha conseguido una Reina. Asegura que siempre le ha gustado el Carnaval.

¿Qué significa para usted el Carnaval?

Para mí el Carnaval es un modo de vida. Hay mucha gente, entre ellos los diseñadores, que, sin terminar una edición de la fiesta, ya estamos pensando en la siguiente. La ilusión y la alegría que se respira en el ambiente es inexplicable. Nos solemos olvidar de los problemas y en mi caso, en el taller las horas se nos hacen cortas. Disfrutamos mucho del trabajo que hacemos para que nuestras fantasías puedan brillar en el escenario del Carnaval. Siempre lo diré, esta fiesta es un sentimiento, en el que el pueblo deja su vida para que se vuelva a hacer realidad cada año y siempre con mayor esplendor. La magia llena las calles de la ciudad en Carnavales.

¿Cuándo decidió dedicarse a diseñar fantasías para la Reina del Carnaval?

Esta idea de diseñar fantasías siempre estuvo en mi mente. Recuerdo que siempre bromeaba diciendo que algún día yo haría un traje para una reina. Y en 2017, de repente, me vi envuelto en la creación de un traje, algo de lo que nunca me arrepentiré. Dar el paso como diseñador del Carnaval fue muy difícil, es algo muy arriesgado. Se necesita mucha confianza en uno mismo y en tu trabajo, puesto que esta fiesta la siguen millones de personas.

En los dos años que lleva participando en la Gala de los Mayores, ya ha conseguido una dama de honor y una Reina. ¿Cómo se consiguen tan buenos resultados en tan poco tiempo?

Los resultados en el Carnaval se consiguen gracias al equipo con el que se trabaja. Sin las personas que lo forman nada saldría adelante. Son muchas horas las que pasamos en el salón. Le dedicamos a cada pieza su importancia en el traje, las llenamos de cariño y detalles, y gracias a esto, cuando la fantasía está montada al completo, el trabajo final nos sorprenda a nosotros mismos. Dos años llevo en el Carnaval y con esta próxima edición, ya son tres. El hecho de que se haya valorado mi trabajo y que haya conseguido estos importantes resultados para mí es algo muy gratificante.

¿Se atreverá este año a dar el salto a la Reina infantil?

Pues sí, aunque tengo que reconocer que estoy muerto de miedo. Desde antes de comenzar a diseñar, siempre tuve en mente que la modalidad más difícil, según mi punto de vista, es la infantil, puesto que necesitas transformar la idea y adaptarla a esta categoría. Aún así, he decidido apostar por la Gala de la Reina infantil y por la pequeña Itahisa, mi candidata. De momento, estamos muy contentos con el resultado. Me gustaría que Itahisa fuera mi amuleto para poder estar en la Gala de la Reina adulta en 2020. Ya este año lo intenté, pero solo conseguí patrocinadores para la infantil. Con respecto a la Gala de los Mayores, para esta edición he decidido no presentar ninguna fantasía, para que mis otros compañeros diseñadores puedan tener la oportunidad de vivir la experiencia, que para nuestro equipo fue inolvidable.

En relación al hecho de que no pudo conseguir patrocinador para participar en la Gala adulta, ¿cree que las empresas arriesgan poco y van a los diseñadores con trayectoria?

Pues la verdad es que sí. Los patrocinadores acuden a los diseñadores conocidos. Yo presenté propuestas a tres empresas y me dijeron que este año no participarían. Con el paso de los meses, he descubierto que sí estarán en la Gala adulta, pero con diseñadores conocidos. El futuro del Carnaval está en nuestra generación también y necesitamos que se confíe más en nosotros y nos den una oportunidad.

¿Cree que todavía se puede innovar en el diseño de Carnaval?

Por supuesto que sí. Hoy en día están apareciendo muchos materiales nuevos. Un ejemplo es la gomaeva de purpurina. Hace 10 años no existía y se llenaban las fantasías con purpurina y pegamento.