"Es una falta de respeto no nombrar a los personajes del Carnaval en la Gala"

Desde niño le llamaba el carnaval que veía a través de la tele. Las Galas no se las perdía e incluso hacía maquetas de las fantasía a Reina de cada año. En 1987 comenzó en la comparsa Los Tabajaras, pasando al año siguiente a Los Cariocas donde estuvo ocho años. Las candidatas fueron más tarde, en 1990, cuando empezó su periplo en el diseño con una candidata infantil. En 1991, con Marchilongas, obtuvo un tercer premio de presentació,n convirtiéndose en la primera murga femenina en obtener un premio en esta categoría. En 1993 presenta su primera candidata a Reina adulta hasta el año 1996. Tras varios años de parón, volvió en 2011, obteniendo la Reina de Los Mayores.

Este año, con 19, es el de más candidatas de los últimos tiempos. ¿Considera que la Gala vuelve a ser atractiva para los patrocinadores?

Pienso que no. El Ayuntamiento tiene que volcarse en dar más publicidad a las empresas patrocinadoras. Somos los diseñadores los que luchamos por el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y por buscar las empresas. El Ayuntamiento debe mimar más a esas empresas para que sigan apostando por nuestra fiesta y patrocinen esas fantasías, que son únicas en el mundo.

Tras un año sabático, vuelve a presentar candidatas. ¿Cómo lo afronta tras un año fuera de la Gala de la Reina?

Con muchísima ilusión y con un trabajo espectacular. Yo voy siempre desde la segunda fila. Siempre he dicho que mi mayor jurado es el público. No me obsesiono con que ocho o diez personas que estén en el jurado valoren bien mi trabajo. Pero me llena cuando oigo a la gente en la calle opinando bien de la fantasía.

El pasado Carnaval fue el representante de los diseñadores en el jurado. ¿Repetiría la experiencia?

Si me da a elegir entre sacar candidata o ser miembro del jurado, me declino por crear la fantasía. Pero fue una experiencia muy bonita, además de pasar un rato agradable con mi compañero en el jurado Miguel Ángel Castilla. Batallamos con nuestros derechos por los compañeros que representábamos. Y sí, lo volvería a repetir con los brazos abiertos para ayudar a los compañeros, porque nosotros sabemos el trabajo que es hacer una fantasía a Reina del Carnaval.

¿Le gusta el tema alegórico del carnaval chicharrero, Las profundidades marinas?

Sí, hay mucha fantasía debajo del mar. Se le puede sacar mucho provecho, por la variedad de recursos como corales, peces, la mitología marina... Siempre me ha gustado el mundo del mar.

Este año no habrá giratorio en el escenario ¿Le parece un acierto eliminar este elemento o lo hubiera preferido para la Gala del 27 de febrero?

Como un elemento para que el público vea mejor las fantasías, me parece adecuado. Pero a las candidatas las limitas a un tiempo determinado de tres minutos y medio. En lo que lleva al giratorio o el tiempo del giro no pueden disfrutar de este tiempo encima del escenario. Al no tener giratorio, yo creo que se lucen más las fantasías encima del escenario.

¿Desde su punto de vista el voto telefónico debe ser parte del jurado de la Gala de la elección de la Reina?

No, porque ni el mismo Ayuntamiento garantiza la legalidad en el recuento de estos votos. Este hecho ya crea una desconfianza. Respeto al público pero no es el pueblo o el público, son las compañías que están detrás. En este caso no es garantizable al cien por cien los votos del público.

Este año subirán al escenario las diez finalistas. ¿Le gusta esa idea?

Yo para quedarme detrás y en que el momento de la coronación no se vea, prefiero dejarlo detrás. Opto porque suban las diez finalistas, que se luzcan y se vean.

¿Qué cambiaría de la Gala de la Reina del Carnaval?

Este año me gustó bastante la elección de la Gala pero para mi gusto le falta ritmo al espectáculo, ritmo carnavalero. Le faltan más comparsas durante la Gala. Aunque tengan las comparsas su concurso, son lo más exportable de nuestra fiesta. También es una falta de respeto que no nombren a los personajes del Carnaval, que salieron con la Reina del Hogar Canario Venezolano y no se les hizo mención alguna.

La actual Reina del carnaval 2018, Carmen Laura Lourido, fue su candidata el año anterior ¿Cómo la definiría?

Es una candidata muy grande, una niña que se lo merece, ya que conmigo no pudo y lo dio todo en mi año. Cuando vi que la nombraron, salté de alegría porque Carmen es una chica que me caló muy hondo. Tenerife no puede tener mejor anfitriona que ella. Para mí va a ser una de las grandes reinas de nuestro carnaval.

¿Qué buscó Antonio Santos en el casting que realizó para la elección de su candidata para este año?

Buscaba desparpajo, simpatía y una niña que me llene de ilusión, como la tengo yo. Quiero que la niña que represente esta fantasía que rebose ilusión.

¿Qué podemos esperar de la fantasía de Antonio Santos para el año que viene?

Ahora mismo estoy pegado a ella doce horas diaria, así que no sé qué decirle. Lo hago desde el cariño. Le estoy haciendo una fantasía al pueblo de Tenerife. Creo que con mis trajes estoy aportando una piedrita de lujo y espectacularidad al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Espero con mucha ilusión y muchas ganas el próximo Carnaval.