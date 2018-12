'Los Diablos Locos' felicitan la Navidad a los tinerfeños

"Hay muchas formas de celebrar la Navidad. Nosotros de payaso o egipcio, desde una sauna hasta sobre las plataformas de una Drag... pero siempre en FAMILIA. La Murga 'Los Diablos Locos' les deseamos a todos unas felices fiestas. ¡Feliz Navidad!". Con este texto y un vídeo donde hacen gala de su buen humor, los componentes de la murga tinerfeña han felicitado las fiestas navideñas. Las imágenes, grabadas en distintos puntos de Santa Cruz, derrochan buen rollo y mucho ambiente festivo, al son de la canción 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey.