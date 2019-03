El Cabildo palmero insta al alcalde de El Paso a no poner trabas al desarrollo turístico

El Servicio de Ordenación del Cabildo de La Palma insta al alcalde de El Paso a "no poner trabas en el desarrollo turístico del municipio" y a "no confundir a la opinión pública respecto a la potestad y los instrumentos de las distintas administraciones para dar viabilidad a licencias urbanísticas para el desarrollo de la actividad turística en territorio municipal". El consejero insular de Planificación, Gonzalo Pascual, afirma que "el Cabildo de La Palma ha tenido que explicar a los promotores interesados en construir villas turísticas en El Paso que la institución insular, tal y como recoge la Ley del Suelo, no está obligada, y de hecho, no va a realizar una ordenanza específica para esta materia, tal y como comunicó erróneamente el Ayuntamiento a los promotores tras nada menos que 15 meses de espera por una respuesta".