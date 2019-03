Los votantes del nuevo siglo se estrenan en las urnas

Daniela Falcón, Jacob San José, Cristian de Jesús e Iván Rodríguez votan por primera vez el 28 de abril. Estos jóvenes nacidos en el nuevo milenio afrontan la experiencia entre el nerviosismo de iniciarse en estas lides democráticas, la indecisión ante los diferentes programas y la desilusión generalizada con todas las opciones políticas concurrentes. Estos cuatro alumnos del Ciclo Superior de Enseñanza y Animación Sociodeportiva del IES Felo Monzón, de la capital grancanaria, son solo cuatro ejemplos de los 57.155 jóvenes canarios que se encuentran en la misma tesitura. La cita electoral está marcada en rojo en el calendario de 36,8 millones de españoles, de los cuales 1,7 son canarios, tanto residentes en nuestro país como aquellos que por diferentes circunstancias han trasladado su residencia al extranjero y que deberán ejercer su derecho al voto desde la distancia.

Los cuatro millennials, que forman parte del 3,32% del censo de las Islas que debutará como votante, coinciden en la importancia de participar en la elección del nuevo Gobierno central. Y harán lo propio en la convocatoria de las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo. Debaten al respecto minutos antes de empezar las clases.



Indecisión

"Hasta que no votas, no estás formando parte de las decisiones que toman a nivel político", afirma Daniela, quien asegura que, pese a no tener todavía nada claro a quién asignar su confianza, antes de hacerlo se informará bien y estudiará los programas electorales "para decidirme por uno u otro partido". En su caso, afirma tener desde hace algún tiempo "cierto conocimiento de lo que me gusta o no en política y de lo que me parece correcto o no" y desvela que en ningún caso dejará su voto en blanco porque "no me parece justo que vaya a un partido que tenga unos ideales que no considere adecuados para la política del país y que vaya a ganar en parte por mi papeleta".

Tan indeciso como ilusionado está Jacob, quien recuerda entre bromas que "lo primero que le dije a mi madre cuando cumplí los 18 es que ya podía votar". Pendiente de decidirse por qué formación, también se informará en las semanas que restan para las elecciones "y quizá me deje guiar por lo que me digan en casa".

Por su parte, Cristian, otro indeciso, lamenta que, a veces, los representantes políticos cuando alcanzan el poder "hacen todo lo contrario a lo que prometen" en campaña. Por lo que para poder quejarse de esas decisiones defiende que "hay que informarse antes de votar, pues me da rabia cuando las personas se quejan sin saber qué han votado o sin haber siquiera haberlo hecho".

A veces, subraya Iván, el problema es que "te exponen las cosas muy bonitas pero a la hora de la verdad, no cumplen". En este sentido, Daniela considera que "muchos políticos miran más por llevarse un mérito o por el dinero que realmente por el pueblo" o bien "están más pendientes de salir en la foto que de solucionar los problemas de la población", interviene Cristian, quien les pediría "que dialogaran más, porque nunca lo hacen lo suficiente".

Ninguno de los cuatro está conforme tampoco con el protagonismo que tienen los jóvenes en los planes de los gobiernos y apelan a una mayor atención por parte de todos los representantes políticos. "No nos tienen en cuenta tanto como deberían", lamenta Jacob y secunda Cristian, quien matiza que "algunos partidos más que otros pero, en general, no lo suficiente". En opinión de Daniela, las formaciones políticas se centran más en la población adulta o en los mayores "y lo demuestran con medidas como subir las pensiones o las ayudas al paro para intentar ganar sus votos y, no sé si creen que nosotros no vamos a tomar las decisiones correctas", cuando, en realidad, asevera Iván, "los jóvenes somos el futuro, para bien o para mal, así que deberían enfocar sus políticas hacia nosotros".

Sobre las ideologías y las nuevas formaciones emergentes, Cristian afirma que "la política es el reflejo de la sociedad, porque ellos son nuestro espejo y están ahí por nosotros" y achaca la aparición, por ejemplo, de partidos de ultraderecha, "a que la sociedad les vota, pero la mentalidad de las personas no es política, eso son ciencias oscuras".

A este respecto, "yo no temo a los partidos de ultraderecha, pero sí creo que, antes de votarles, la gente debería saber de verdad qué proponen y lo que quieren hacer con el país", aporta al debate Iván, quien se muestra tajante al defender que "los corruptos y los que no saben dialogar, no pueden estar al frente de un país y determinar su rumbo".

El menor de tres hermanos, Iván ejercerá su derecho al voto en el IES Monseñor Socorro Lantigua de su municipio, Teror, precisamente en el mismo centro donde trabajaron de porteros sus abuelos durante varias décadas "y donde he entrado mil veces pero nunca he ido a ver cómo se vota, solo he visto cómo se hace a través de los medios de comunicación, así que tengo mucha ilusión". Suena el timbre que les llama al aula y aunque todavía tienen pendientes los deberes con la democracia, les restan 34 días para tomar una decisión y que no les pongan falta ante las urnas.



Desde el extranjero

El eco de esa llamada alcanzará también a los 134 países donde hay censados ciudadanos canarios con derecho al voto el 28 de abril. Un total de 147.172 electores isleños -47.696 de la provincia de Las Palmas y 99.476 de Santa Cruz de Tenerife-, repartidos por los cinco continentes. Desde Cuba y Venezuela, donde residen las comunidades canarias más numerosas, o Afganistán, con una sola persona de origen canario, hasta países tan exóticos como San Cristóbal y Nieves, Botswana, Aruba, Jordania o Singapur.

Suponen el 8,55% del censo total de Canarias, una cifra por encima de la media nacional, que sitúa a los denominados residentes ausentes en el 6%. Dato que en los últimos diez años se ha casi duplicado, pasando de 1.245.415 españoles en 2009 a 2.093.977 en 2019. Votantes que, además de tomar la decisión de a qué partido otorgar su confianza, deberán gestionar algunos trámites burocráticos que pueden resultar engorrosos. Cabe diferenciar el voto por correo, al que pueden acogerse quienes se encuentran temporalmente fuera del país, del voto rogado de quienes están registrados en el CERA, el censo electoral de españoles residentes en el extranjero.

El primer paso es estar registrado en dicho censo a través del Consulado correspondiente y, antes del 30 de marzo, rogar el voto por correo o por internet en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE), enviando el impreso oficial a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral que corresponda a cada votante junto a la documentación identificativa. Una vez recibida las papeletas, entre el 2 y el 8 de abril, podrán optar por remitirlas por correo certificado o de manera presencial en el Consulado, hasta el 24 de abril, fecha límite para emitir el voto rogado.