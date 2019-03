El PP, seguro de provocar un vuelco como en Andalucía

El presidente del PP canario y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Asier Antona, afirmó ayer que el "aire de cambio" que ha traído consigo la victoria de Juanma Moreno en Andalucía puede repetirse en las Islas en las próximas elecciones autonómicas y municipales, lo que permitiría acabar con 30 años de gobierno de Coalición Canaria (CC).

Así lo manifestó en un acto celebrado en el campo de lucha Santiago Yanes del Puerto de la Cruz, donde el Partido Popular de Tenerife presentó a sus candidatos locales, al Cabildo, Parlamento, Congreso y Senado para las próximas citas electorales de abril y mayo de 2019, y que congregó a algo menos de un millar de simpatizantes. "También en Canarias puede venir ese aire de cambio que empezó en Andalucía, pues hay muchas similitudes con las Islas. Allí, con 36 años de gobierno del Partido Socialista; aquí, con 30 años de gobierno de Coalición Canaria. Allí, con un gobierno sumido en el hartazgo, sin ilusión y con apatía; aquí, también", afirmó Asier Antona. Pero para eso, incidió en que hay que "salir a ganar" el próximo 28 de abril para que Pablo Casado y el Partido Popular presidan el Gobierno de España, para que el PP "vuelva a coger las riendas del país y lo ponga en la senda del crecimiento y la creación de empleo", y porque así el PP de Canarias tendrá "más oportunidades" de ganar también el 26 de mayo.

Durante el acto, Asier Antona ha estado acompañado por el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente del PP de Tenerife y cabeza de lista al Parlamento por la Isla, Manuel Domínguez; y el candidato a la Presidencia del Cabildo de Tenerife y alcalde de Puerto de la Cruz, Lope Afonso.

En su intervención, Lope Afonso señaló que si es presidente, no quiere gobernar "de cualquier manera", sino en base a unos principios. Así, afirmó que quiere una isla "equilibrada", que crezca dando "confianza, certeza y estabilidad", y que actúe en base a prioridades y de la mano de los ayuntamientos. También quiso decir "alto y claro" que si gobierna la corporación insular tendrá un compromiso "leal" con la unidad de España, un país que "no puede estar sujeto a las veleidades de un presidente como Pedro Sánchez, dispuesto a no dejar la Moncloa con el apoyo de batasunos e independentistas".

Domínguez agradeció a los candidatos del PP de Tenerife que hayan decidido asumir el reto de concurrir a las elecciones a pesar de que "no son momentos sencillos para la política". Frente a aquellos otros partidos que quieren parecerse al PP, pidió "que nadie se lleve a engaño".