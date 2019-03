Feminismo y Periodismo en Canarias

La prensa (en sentido amplio) siempre ha estado, y con razón, en el punto de mira de las críticas de la Red Feminista de Canarias. Así, era raro que no recibiera un reproche público en los manifiestos del 8 de Marzo o no tuviese el dudoso honor de ganar premios en los que se señala a profesionales o contenidos informativos por representar un freno en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres, o viceversa. El último 8M se rompió sin embargo la tradición y el periodismo canario no sólo no recibió el habitual varapalo feminista, sino todo lo contrario: "Este año decidimos no dar el Premio Estropajo, no porque no siga habiendo razones para darlo, sino porque lo que están haciendo los medios de comunicación es más importante y nos da esperanza", leyeron en la Plaza Santa Ana las organizadoras de la gran manifestación.

Se referían en concreto al movimiento Las periodistas paramos, de ámbito nacional pero secundado en las Islas y que ha dado lugar al nacimiento de una Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación. Conscientes de la influencia social de su profesión y de la trascendencia de su trabajo en la conformación (o deformación) de la opinión pública, este movimiento de profesionales de la comunicación tomó forma en el histórico 8M de 2018 y se ha ido dotando de una estructura estable que integra a colectivos de mujeres de todo el país. Hasta el punto que no pocos y pocas analistas sostienen que la amplia y decidida implicación de la profesión periodística ha sido uno de los factores que han contribuido a convertir a España en un país líder a nivel mundial en la lucha feminista.



Referentes históricos

No puede decirse que, en Canarias en concreto, no existan mujeres periodistas de referencia con las que entronca el movimiento actual: ya la transición contó con un puñado de activas pioneras que defendieron la igualdad desde las redacciones integradas en su mayoría por hombres, y por supuesto dirigidas solo por ellos. Y está sobre todo una publicación-icono que marcó el camino hace muchas décadas: Mujeres en la Isla, la emblemática revista del periodismo feminista de esta tierra.

Fundada y redactada íntegramente por mujeres, la revista que dirigió María Teresa Prats tuvo el mérito no sólo de nacer contracorriente en plena dictadura franquista, sino el de perdurar toda una década en aquellas circunstancias. Nació en 1953 como un suplemento femenino del Diario de Las Palmas, pero no tardó ni dos años en independizarse y dejó como legado diez años de periodismo feminista a lo largo de cien números.

Hoy son muchas más las "mujeres en la Isla", en todas y cada una de las ocho islas, que luchan por la igualdad desde los medios de comunicación. Y que han terminado, como está ocurriendo en otro ámbitos profesionales, por dar el salto al activismo, constituyendo asociaciones que las aglutinen y representen. Juezas, abogadas, camareras de piso, arquitectas, empresarias, académicas, escritoras, ingenieras, fiscales, inmigrantes, estudiantes o periodistas canarias se han sumado a la cuarta ola. Y reproducen, en sus ámbitos profesionales y sus múltiples encuentros locales, todos los debates globales que en torno al feminismo se están produciendo: sus retos, sus contradicciones, su alcance, sus excesos, sus paradojas.

Desde su diversidad y diferencias apuestan, en fin, por un feminismo más o menos excluyente (representar al género) o más o menos integrador (representar también a minorías vulnerables o aspirar a hablar en nombre del 99% de la población, tal y como reclamaba esta semana ante el público insular la filósofa estadounidense Nancy Fraser).

Unos 200 años llevará, en cualquier caso y como mínimo, acabar con la diferencia secular entre hombres y mujeres, según el Informe Davos. Y para lograrlo (y a ser posible acelerar el proceso), al periodismo le corresponde jugar su propio papel. Ya en 1995, la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer sostuvo que "la red de comunicación global hace que exista la posibilidad de que los medios contribuyan mucho más al adelanto de la consecución de la igualdad".



El papel de los medios

Dos décadas después de la cumbre de Beijing, el sector de la comunicación ha comenzado, por fin, a tomar algunas medidas. Entre ellas, combatir una representación mediática de las mujeres que sigue siendo estereotipada y sexista, cuando no peyorativa o sancionadora. También, equilibrar el protagonismo de las mujeres en las noticias, que según el Instituto Europeo de Género solo representa el 26%. Es decir, cuatro hombres reciben cobetura informativa frente a una mujer. Lo mismo ocurre cuando se recurren a las fuentes de información: cuando se consulta a especialistas, solo el 16% son mujeres, lo que se traduce en la apariencia de que hay muchos más expertos que expertas. Y, por supuesto, ser más más rigurosos en el uso del lenguaje: una víctima de violencia de género "no pierde la vida"; es asesinada, por citar solo un ejemplo.

La permeabilidad de las empresas de comunicación a las reivindicaciones feministas es cada vez mayor: el New York Times fue el primero en incorporar a su diario una editora de género y le han seguido periódicos como El País. Y la Agencia Efe ha creado la web Efeminista.com.

Canarias da tímidos pasos en este sentido. Y ha tenido que esperar a 2019 para que una mujer gane, por vez primera, el Premio Canarias de Comunicación. Aún así, el acontecimiento fue celebrado por un grupo de tertulianos radiofónicos con mucha sorna y una buena sarta de chascarrillos, preguntándose si la directora de la Cadena Ser en Canarias, Lourdes Santana,"recibía el premio por el hecho de ser mujer o por los servicios prestados". Y esgrimían: "Es bueno que todo el mundo sepa que el jurado que la premió es nombrado por el Gobierno". También es bueno que se sepa que del mismo modo se premió a todos y cada uno de los hombres que la precedieron y no se recuerda que se entablara en torno a sus personas tertulia tan ramplona.

Lanzar, por otro lado, sospechas de contaminación política sobre la profesionalidad de los y las periodistas se está convirtiendo en un clásico en esta tierra. Quienes lo hacen suelen acompañar las críticas con calificativos gruesos y hablan de "la prensa del régimen"; sin caer en la cuenta que, por la misma regla de tres, los colegas que les apoyan a ellos podrían ser, a su vez, calificados como "la prensa del otro régimen". No es, en fin, la empresa privada de comunicación la que hay que poner en el punto de mira (el lector y oyente sabe quién está detrás y la escoge o no libremente), sino la pública: la financiada con el dinero de todos. Y no hay ni un solo partido en las Islas libre del pecado de tratar de interferir en la radiotelevisión pública.

Aún así, si la clase política canaria quiere incidir sobre la empresa informativa privada, tiene un reto feminista que no ha tenido el valor de afrontar esta legislatura: acabar con los anuncios de contacto. La Junta de Andalucía primero, y el Parlamento balear después, ya han tomado medidas, mientras el Parlamento canario rechazó una enmienda a la Ley de Igualdad para impedir que se contrate publicidad institucional en medios que difundan anuncios de prostitución.

"¿Está el periodismo canario a la altura del reto global de la igualdad?", preguntó la periodista Yeya Aranda a los directores de medios presentes en el Festival Más Mujeres. Respondieron que no, pero reconocieron que "se están produciendo acaloradas discusiones en las redacciones".