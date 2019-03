Niega el escrito que plantea cerrar la causa

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) respondió ayer a la defensa de Fernando Clavijo que no puede entregarle el informe de la Fiscalía que abogaba por archivar el caso Grúas porque es un documento que no consta en la causa tramitada ante su Sala de lo Penal. "No ha lugar a la expedición de los mismos, puesto que, de existir, se trataría de documentos internos de la Fiscalía, ajenos a esta Sala y no constando en las actuaciones", argumenta la providencia de este tribunal.

Los abogados del presidente reclamaron el pasado lunes al TSJC que remitiera al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna la documentación de todas las actuaciones seguidas por el Alto Tribunal canario sobre el caso Grúas. Entre los escritos, la defensa de Clavijo solicitó el informe elaborado por el teniente fiscal de la Fiscalía Superior de Canarias, Demetrio Pintado - al que tuvo acceso este periódico- que se remitió en octubre de 2018 a la Fiscalía General del Estado, en el que no se aprecian indicios de presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación en el procedimiento por lo que se propone el archivo de la causa.

Este informe nunca vio la luz procesal porque la Fiscalía General del Estado esperó a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, el pasado 6 de noviembre, que suprimía los aforamientos a los miembros del Gobierno, y dos días después el ministerio público emitió otro escrito que determinaba que el TSJC no era competente en la causa al perder Clavijo la condición de aforado. La propia Fiscalía General aclaró, vía comunicado, que había recomendado a la Fiscalía del TSJC abstenerse de valorar los hechos relatados en el caso Grúas porque en breves fechas Clavijo iba a perder la condición de aforado con el nuevo Estatuto y el caso volvería a ser competencia del juzgado ordinario de La Laguna que lo inició. El fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, no negó la existencia de este informe, pero precisó que en muchos casos el ministerio público maneja borradores con diferentes opciones, antes de tomar una decisión en un sentido u otro.