Aznar alerta sobre la "baja calidad" de los políticos y el auge de los populismos

El expresidente del Gobierno José María Aznar alertó ayer sobre la fragmentación política, social y mediática y la debilidad de las instituciones democráticas, lo que está provocando un descenso de las personas "con cierta calidad" que quieran dedicarse a la actividad política y el surgimiento de dirigentes "populistas". "El nivel de calidad de los políticos ha bajado mucho, pero también el de la prensa y el de otros cuerpos de la sociedad", advirtió, lo que supone serios peligros para las democracias liberales. De hecho, para Aznar la revolución tecnológica que supone internet y la inteligencia artificial puede aniquilar el "orden liberal" que ha dominado el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial por regí- menes autoritarios amparados en la "manipulación" que propician las nuevas tecnologías.

El que fuera también presidente del PP cree que España tiene los mismos problemas que Europa y el resto del mundo occidental, es decir, la fragmentación institucional, los riesgos de la revolución tecnológica y el auge de los populismos y los nacionalismos. Como problema específico citó el de la secesión de Cataluña, un "golpe de Estado" que si no se resuelve España "no va a poder encarar su futuro político con tranquilidad", lo cual, a su parecer, es donde se encontraría el "secreto" de las próximas elecciones generales del 28 de abril.

José María Aznar protagonizó ayer un acto en el Gabinete Literario junto al exministro José Manuel Soria para presentar su libro El futuro es hoy, organizado por Assap -despacho tinerfeño de auditores, consultores y abogados- y la revista La Gaveta Económica, cuyo director, Antonio Salazar, fue el encargado de presentar y moderar el acto. El aforo estuvo compuesto de forma mayoritaria por empresarios, directivos y profesionales liberales. Apenas hubo políticos por expreso deseo de los organizadores y sólo se dejaron ver el senador del PP Jorge Rodríguez; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, o la concejala del PP en el Ayuntamiento capitalino, Carmen Guerra. En su condición de directivo de Naviera Armas acudió también el expresidente del Gobierno canario Paulino Rivero.

Sánchez, por la independencia

Aznar fue muy duro con el PSOE y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No sólo le acusó de ser el "candidato de la secesión" en los comicios del 28 de abril, sino que también advirtió que si el líder socialista sigue gobernando tras las elecciones habrá un referéndum en Cataluña cuyas consecuencias pueden ser "devastadoras". Se mostró convencido de que este es un compromiso que "ya existe" por parte de Sánchez y que, aunque no lo ha podido poner en práctica en esta legislatura, "es el compromiso para la siguiente".

Frente al bloque de la izquierda y del secesionismo, Aznar contrapuso a las fuerzas constitucionalistas, a las que pidió que unifiquen su voto porque "la división lleva a la derrota" y se pondría en peligro el régimen constitucional puesto en marcha en 1978. El exdirigente aseguró que el actual presidente del PP, Pablo Casado, es el más adecuado para aglutinar el frente del centro derecha para defender el régimen democrático en España: "Yo no haría esta apelación si no creyese que el PP actual es el partido que yo presidía. Lo hago convencido de que lo es y de que quien lo representa tiene todas las condiciones para ser presidente del Gobierno". Por su parte, José Manuel Soria también alabó la figura política de Casado, de quien dijo que su nombramiento como presidente del PP fue una de las mayores alegrías que le ha dado la política.

Para Aznar las políticas socialdemócratas que se han aplicado en países como España han provocado que el Estado del Bienestar no sea sostenible y que incluso se ponga en peligro el pago de las pensiones públicas. "Si las cosas siguen como van", un día llegará un gobierno que "diga señores no se pueden pagar las pensiones". "Estamos haciendo todos los días, todo lo posible, para que eso ocurra, y acabará ocurriendo si no se le pone remedio", apuntilló para añadir que también ocurre con la deuda y el déficit, problemas abonados por el auge de los populismos y las políticas nacionalistas en el mundo y en Europa.