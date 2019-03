El TSJC da por zanjada su competencia en el 'caso Grúas'

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha denegado hoy viernes la preparación del recurso de casación del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, contra el auto que acordó remitir el caso Grúas al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. El auto desestima, de nuevo, que el Alto Triunal canario sea el competente en este procedimiento al perder Clavijo su condición de aforado con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias, el pasado 6 de noviembre, que suprime los aforamientos.



La Sala de lo Penal del TSJC resuelve que no es competente y no cabe recurso de casación, si bien indica que contra esta resolución cabe interponer un recurso de queja ante el Tribunal Supremo.



Este auto vuelve a contar con el voto contrario del presidente del TSJC, Antonio Doreste, que considera que éste es el tribunal competente para llevar el caso Grúas, frente al criterio de sus dos compañeras de la Sala de lo Penal, Margarita Varona y Carla Bellini.



Doreste indica que la Sala demoró la resolución de este caso, a la espera del informe del Ministerio Fiscal, lo que no era preceptivo, y que a la vista de la inminencia de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Canarias que suprimía el aforamiento, "la Sala debió responder a la solicitud de aforado -el presidente del Gobierno- para no afectar a su derecho a la tutela juidicial efectiva, máxime ante su solicitud expresa de resolución y la interposición de un recurso de reforma, contra la providencia que le otorgó al Ministerio Fiscal un tercer plazo, por lo que debió estimarse el recurso".



Denuncia política