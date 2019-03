La nueva ley permite trasladar a los pescadores los beneficios del turismo

La nueva ley de Pesca abre la vía para que los pescadores puedan beneficiarse, en lo posible, del turismo que viene a las Islas. Este reparto de la riqueza del principal subsector económico en las Islas, aunque solo sea de forma muy limitada, fue el pegamento que propició que la reforma de una norma anterior del año 2003 haya salido adelante en el Parlamento regional por unanimidad.

Los cambios consisten, principalmente, en la inclusión de las modalidades de 'pesca turismo', 'turismo acuícola' y 'turismo marinero' dentro de la ley como refuerzo económico para los profesionales del mar. Se hace a través de diversas limitaciones de seguridad, número de turistas por barco y la posibilidad de que se pueda colaborar con empresarios del sector turístico, aunque todo adaptado a las normativas de la Unión Europea y la estatal.

Aunque la Federación Canaria Asociaciones de Pescadores se ha quejado de que no hayan contado con sus sugerencias, estos profesionales no solo podrán exhibir a turistas cómo desarrollan sus labores en el litoral canario, sino que difundirán también los productos pesqueros habituales en las distintas islas y el patrimonio cultural que encierra su actividad. Lo mismo en el ámbito de la acuicultura, aunque acotado a los que se dedican a esta modalidad, mientras que el denominado turismo marinero se centra más en el valor etnográfico del sector, y no solo al extractivo o comercial.

La única discrepancia surgió por parte del PP que proponía aprovechar la iniciativa para proteger a los numerosos cetáceos que pasan por las Islas y se ven afectados por embarcaciones. Abogaba la elaboración de un protocolo obligatorio para evitar las colisiones con especies protegidas, con cambio de rutas, velocidad o instrumentos que mejoren la visión.