Curbelo exhorta a compensar ya el coste extra de la gasolina en las islas menores

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo, defendió ayer en sesión plenaria una Proposición No de Ley (PNL), que contó con el respaldo de la Cámara regional, para instar al Gobierno a alcanzar dos objetivos claros. Por un lado, determinar el procedimiento para romper la brecha en el precio del combustible en La Gomera, La Palma y El Hierro y, por otro, establecer como medida correctora una compensación económica que repercuta en los consumidores de estas tres Islas para que el coste que sea similar al resto de las Islas.

Curbelo recordó que a día de hoy, los precios derivados del petróleo son libres del mismo modo que también lo es la distribución de carburante al pormenor, por lo que consideró que la acción del Gobierno no debe limitarse a erradicar un monopolio, si se produjera. Al respecto, detalló que esta desigualdad queda patente un día más y aportó los datos que se reflejan a día de hoy, en los que se constata que la gasolina 95 en Tenerife es de 0,85 céntimos el litro, mientras que en La Gomera es de 1,11 céntimos, lo que supone una diferencia de 26 céntimos por litro. Asimismo detalló que en El Hierro este mismo producto supone un coste de 1,13 céntimos el litro, que refleja una diferencia de 28 céntimos por litro.

Para Curbelo, "estos datos ponen en evidencia la injusticia continuada en el tiempo que sufren estas Islas ante los precios abusivos en los que se marca una clara diferencia con respecto a las Islas capitalinas, lo que contribuye a mantener una Canarias a dos velocidades". "Los sobrecostes de la doble insularidad que sufren estas Islas no son baladí y a ello se le añade el problema del despoblamiento o el envejecimiento que les afecta, algo que no padecen otras Islas no capitalinas como Lanzarote o Fuerteventura, que con su mayor población permite que las pequeñas empresas puedan salir adelante", aclaró.

"Es una injusticia que hoy siga existiendo una brecha enorme en los costes del combustible y no podemos perpetuar esta situación más en el tiempo", indicó.