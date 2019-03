CC elige a Ana Oramas y María Fernández para intentar mantenerse en el Congreso

Coalición Canaria (CC) ya tiene a sus candidatos para las elecciones generales del próximo 28 de abril. El Consejo Político Nacional acordó en su encuentro de ayer volver a depositar su confianza en la veterana Ana Oramas y probar suerte con la joven María Fernández para intentar mantener al partido en el Congreso de los Diputados. La primera de esta nacionalistas, tras 12 años como diputada en la Cámara Baja, repite como cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife acompañada por Guadalupe González Taño, su nueva número dos, mientras que la segunda se estrena en estos comicios por la provincia de Las Palmas seguida de la lanzaroteña Sandra Rodríguez.

Fue precisamente González Taño, como secretaria de Organización de la formación, la encargada de dar a conocer los nombres de las personas que concurrirán a la cita electoral tras el acuerdo "unánime" de los miembros del Consejo Político. "Estamos ante una propuesta con gente muy capaz, con muchas ganas y que van a darlo todo", destacó en compañía de las dos mujeres que intentarán mantener el único escaño que tiene CC en Madrid.

Esperanzas nacionalistas

Aunque esta fuerza lleva perdiendo votos desde hace varios comicios y las encuestas no reflejan ningún crecimiento, Coalición ha decidido poner sus esperanzas tanto en Ana Oramas como en María Fernández no solo para intentar conservar su puesto en el Congreso, sino para incluso "incrementar" su representación. Así de optimista se mostró Ana Oramas en la rueda de prensa. Según aseveró, las elecciones de abril son una oportunidad "única" para el Archipiélago porque, después de aprobarse el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía, se ha podido "comprobar que hace falta" el nacionalismo isleño en las Cortes Generales para que el futuro Gobierno "entienda y atienda" a los canarios. "Tenemos el reto de que cumpla nuestros derechos, que ya los tenemos blindados al máximo nivel", y es "estratégico" que Coalición logre un mayor peso en Madrid, manifestó.

La veterana afirmó que el 30% de los votantes no tienen decidido el partido a elegir, lo que refleja el "hartazgo" de los ciudadanos "respecto a las izquierdas y las derechas", y resaltó que no tienen por qué verse en esa tesitura los canarios, ya que pueden escoger a un equipo "magnífico, de todas las generaciones y con formación y experiencia en la vida ciudadana y política" para "luchar por esta tierra". "Somos el equipo que necesita esta tierra para defender y luchar por nuestra tierra y nuestra gente, gobierne quien gobierne este país", insistió Ana Oramas.

La candidata al Congreso por la provincia occidental está convencida de que su formación ha optado por las personas acertadas para hacer "equipo" y recuperar los cuatro diputados que tuvo en Madrid y "esos ocho senadores que durante más de 12 años tuvo el nacionalismo en el Senado" en una situación como esta, en la que las encuestas estiman que el Gobierno central se decidirá "por muy pocos votos". "Si el nacionalismo canario tuviera esa representación fuerte, no solo estábamos garantizando las políticas de los gobiernos con Canarias, sino que estaríamos decidiendo prácticamente la política de este país", aseguró.

En líneas similares se expresó María Fernández, candidata de CC al Congreso por Las Palmas y además, según su compañera Ana Oramas, una mujer "joven, emprendedora y universitaria" que "lleva un mes pateando todos los barrios" de la provincial oriental para "recoger las necesidades que plantea nuestra gente". La nueva cabeza de lista animó durante su intervención a la gente de su "generación a tomar partido" ante este momento tan "importantísimo". "Cuando Canarias tiene voz pero no voto, siempre pierde dinero y calidad de vida. Me voy a dejar la piel porque, si no defendemos nosotros" a las Islas, "nadie las va a defender", sentenció.

Cámara Alta

Las dos mujeres que encabezan las listas a la Cámara Baja también estuvieron acompañadas ayer por el candidato al Senado por Gran Canaria, Francisco Candil. Junto a él irán a la Cámara Alta por Tenerife, José Manuel Pitti y Coromoto Yanes; Onán Cruz, por La Palma; Consuelo Rivero, por La Gomera; y Luis Arráez, por Lanzarote. La secretaria de Organización de CC especificó que aún quedan pendientes por designar el segundo por Gran Canaria y los de El Hierro y Fuerteventura.