La oposición fuerza a que Clavijo declare en el Parlamento antes que en el juzgado

Los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias, salvo la Agrupación Socialista Gomera (ASG), solicitaron ayer a la Mesa de la Cámara que la comparecencia del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, sobre el caso Grúas sea en el próximo pleno del día 12, antes de su declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de La laguna, prevista para el 15 de marzo. Clavijo pidió el pasado viernes que su intervención ante la Cámara se produzca después de su cita ante la magistrada Celia Blanco, con el fin de no interferir en el proceso judicial.

Mañana se reúne la Junta de Portavoces del Parlamento donde se designará el día de la comparecencia parlamentaria, si bien los cuatro grupos de la oposición -PP, PSOE, NC y Podemos- que han presentado la solicitud conjunta de comparecencia tienen mayoría en la Cámara.

Australia Navarro, portavoz del PP en el Parlamento- grupo que ha dado su apoyo a Clavijo en distintas ocasiones de crucial relevancia como en la aprobación de los presupuestos regionales- justificó la petición con los otros partidos en que es "importante escuchar y ver qué opina" el presidente sobre este asunto lo antes posible, teniendo en cuenta que ha sido llamado a declarar por el juzgado de La Laguna en calidad de investigado. A su juicio, hay que "aprovechar" la celebración del pleno del día 12. También el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, considera que las explicaciones en la Cámara "no pueden dilatarse en el tiempo".

Tras esa sesión plenaria, quedan otros dos plenos más antes de que se disuelva la Cámara canaria a principios de abril por la convocatoria de las elecciones autonómicas, locales e insulares del 28 de mayo.

Situación judicial

El presidente prefería comparecer, por tanto, en alguno de esos dos plenos, previstos para el 19 y 20 y para el 26 y 27 de este mes. El primero de ellos tiene solo carácter legislativo pero se podría incluir la comparecencia si así lo acuerda la Junta de Portavoces.

En principio, esta demanda ha sido desoída por la oposición con su solicitud de que la comparecencia se efectúe antes de que acuda a los juzgados pero, según Navarro, el PP decidirá atendiendo a las explicaciones que dé el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, Juan Manuel Santana, en la Junta de Portavoces. En su petición de comparecencia el presidente canario expone que su intención es "informar sobre la situación judicial y política derivada de la denuncia planteada sobre la tramitación del expediente que garantizó la continuidad del servicio municipal de grúas en el Ayuntamiento de La Laguna" y solicita que se haga después de declarar en el juzgado. Ese enunciado parece haber molestado a los grupos de la oposición. Según Román Rodríguez no ha citado que es una "decisión judicial" que acuda a declarar. Además, apunta a que ahora Clavijo pide comparecer tras el 15 de marzo para "respetar" el proceso judicial, pero el pasado septiembre "no le importó saltarse" el trabajo de la Justicia, pues su presencia en la Cámara se produjo tras conocerse que la magistrada de La Laguna, Celia Blanco, había solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que decidiera si lo investigaba por indicios de prevaricación y malversación.

Con todo, el presidente no tiene inconveniente en dar explicaciones en la próxima sesión si así lo decide la Junta de Portavoces, señalan fuentes de Presidencia.

Clavijo siempre ha defendido la legalidad de todas sus actuaciones en el caso Grúas ante la ciudadanía y en el Parlamento canario, una causa relativa a un préstamo de 120.000 euros concedido a una empresa del servicio de retirada de vehículos cuando era alcalde de La Laguna en 2014.

Ese crédito se realizó para que no se suspendiera el servicio de grúas y para garantizar la nómina de los trabajadores y fue devuelto dos meses después con intereses, afirma el presidente. Además, los grupos del Ayuntamiento apoyaron entonces la operación por unanimidad.

Para Clavijo es una denuncia "política" de dos partidos de la oposición -Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias- para dañar su imagen. Cabe recordar que se presenta de nuevo como candidato de Coalición Canaria a la Presidencia del Gobierno en las elecciones de mayo. Su partido ha cerrado filas en torno a Clavijo tras ser llamado a declarar en el juzgado y mantiene que continúa siendo su candidato porque ha demostrado la rectitud de su actuación en todo el procedimiento. También circunscribe la denuncia a una operación política de dos fuerzas de la oposición.

La decisión de la jueza Celia Blanco de citar a Clavijo se produce,además, sin que el TSJC se haya pronunciado sobre la admisión del recurso de casación interpuesto por la defensa del presidente,en un enmarañado procedimiento en el que aún no hay una resolución en firme sobre el órgano judicial competente para el caso. Los abogados de Clavijo entienden que persiste su condición de aforado, aunque el Estatuto de Autonomía aprobado el 6 de noviembre suprima los aforamientos del Gobierno, y consideran que, por tanto, es el Alto Tribunal canario quien debe instruir el procedimiento y no el juzgado de La Laguna. A la espera del TSJC, ya miran hacia el Tribunal Supremo.