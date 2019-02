Desestimada una demanda de Pérez contra Díaz y la SER por el 'Caso Grúas'

La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de La Laguna ha desestimado una demanda del político Santiago Pérez contra el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y la cadena SER en Canarias relacionada con el Caso Grúas. El político lagunero de Por Tenerife-Nueva Canarias acudió a los tribunales para pedir una rectificación sobre una información divulgada por la emisora de radio, y al alcalde por hacerse eco de ella en sus redes sociales. El 31 de agosto de 2018, la SER en Canarias se hizo eco, tanto a través de la radio como en su web, de una información que se titulaba: "Santiago Pérez votó a favor del préstamo a la empresa Grúas Poli".

Pérez alegó que esa información era falsa, pues él no pertenecía a la Junta de Gobierno y, por lo tanto, no pudo votar a la concesión de ese préstamo, un paso administrativo capital en el procedimiento judicial que se sigue en el Caso Grúas. Sin embargo, la emisora modificó esa información el mismo 31 de agosto, según consta en la sentencia, "en la parte discutida". En esa rectificación no se menciona el voto favorable de Santiago Pérez al préstamo, sino el apoyo a la operación bancaria que el político lagunero manifestó durante un pleno del Ayuntamiento de La Laguna y que está acreditado.

En referencia al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz aclaró a la juez que no generó la noticia, ni tiene medio de comunicación ni es comunicador, sino que solo cuelga en una cuenta de Facebook el enlace de la noticia que publicó la cadena SER. El 6 de septiembre recibió un escrito para rectificar y al día siguiente introdujo en la red social la modificación, "actuando de buena fe y atendiendo al requerimiento", se recoge en el texto de la sentencia.

La juez Mercedes Santana Rodríguez ha desestimado la petición de Santiago Pérez de que tanto el medio de comunicación como el alcalde rectifiquen. "El escrito de rectificación pretendido [por el demandante, Santiago Pérez] no se ajusta a los términos y excede de la rectificación, por lo que procedece desestimar la pretensión", asegura la juez en el fallo. La magistrada entiende que la SER ya había retirado que el demandante votó a favor del préstamo.

Santiago Pérez no votó a favor de la operación bancaria en favor de la empresa concesionaria del servicio de grúas de La Laguna pero sí la apoyó en unas declaraciones durante un pleno celebrado en 2014. Sin embargo, tres años después denunció ese mismo crédito y otros pasos de la gestión de las grúas municipales por presuntas irregularidades. Según consta en las actas de los plenos de la Corporación lagunera, en el debate sobre la modificación presupuestaria necesaria para adjudicar el crédito de 120.000 euros a Autogrúas Poli celebrado en 2014, Santiago Pérez apuntó que "si se invoca una circunstancia de necesidad, que yo creo que la hay, en este caso por nuestra parte este asunto no lo vamos a considerar contrario a derecho". El exdirigente socialista, ahora en XTF-NC, manifestó la prioridad de pagar los salarios de los trabajadores con el crédito frente a las deudas con otros acreedores.

El Ayuntamiento concedió ese crédito para rescatar financieramente la concesionaria de las grúas y que pudiera seguir prestando un servicio esencial para los ciudadanos: la retirada de vehículos de la vía pública. Actualmente, el servicio se encuentra en manos de otra empresa y se presta con total normalidad en el municipio universitario. Para la juez que llevó la demanda de Santiago Pérez, ni la SER ni el alcalde de Aguere, José Alberto Díaz, tiene que rectificar.