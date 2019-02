Se dispara la demanda de ayudas de alquiler social. El objetivo de la Consejería de Vivienda es llegar a atender las necesidades de 6.000 familias, lo que significa multiplicar por seis el número de ayudas que se asignaron en 2016. La subida del precio de las rentas, entre otras razones por la presión del alquiler vacacional, ha incrementado el número de solicitudes presentadas para acceder a las ayudas al alquiler. El pasado año, Vivienda recibió la demanda de 17.486 familias -12.004 en el cupo general y 5.482 en el joven-, lo que supone un incremento del 40% con respecto a 2017, año en el que se gestionaron 7.013 casos.

Ante la avalancha de solicitudes la dotación se ha incrementado, pasando de los 2,3 millones de 2016 a los 8,75 con los que cuentan para este ejercicio.

La consejera del área, Cristina Valido, aseguró ayer durante la presentación del balance de sus dos años de gestión, que ahora tienen mucho más trabajo, pero quieren llegar a más personas. Por este motivo, están tramitando la incorporación de 20 profesionales para así "agilizar el estudio y valoración de las 17.486 solicitudes presentadas".

Su intención, explicó Valido, es que entre la última quincena de marzo y la primera de abril se publiquen las listas de subsanación de documentación y en mayo hacer público el listado definitivo con los destinatarios del subsidio.

Valido señaló como "uno de los grandes problemas" a los que se tuvo que hacer frente al inicio de su gestión fue la deuda acumulada durante los años de recortes, que se saldó a lo largo de 2017. "Cuando oímos decir que no se ha hecho nada en materia de Vivienda, no nos acordamos de que durante una década no solo no vino del Estado el dinero que se esperaba, sino que muchas obras en marcha vieron como los fondos desaparecían", apuntó la consejera. Una vez liquidada la deuda, la Consejería arrancó la elaboración del Plan Canario de Vivienda 2019-2022, que prevé aprobar próximamente el Consejo de Gobierno.

Debido a ese lastre, la construcción de viviendas protegidas se frenó y entre 2017 y 2018 solo se promocionaron 110 casas -23 en La Palma, 24 en El Hierro, 13 en La Gomera y 50 en Tenerife- con un presupuesto total de 6,78 millones de euros. A estas se pretende sumar otras 200 en Arrecife cuando el ayuntamiento de la capital lanzaroteña haga "la cesión correcta del suelo" donde se ejecutarán, y otras en San Bartolomé de Tirajana, también a la espera de la cesión del terreno.

Valido apuntó que el Ejecutivo espera por una ley estatal que establezca límites a los precios del alquiler de viviendas en aquellos territorios "donde no haya casas para la población residente", una situación que, debido a la presión turística y el fenómeno del alquiler vacacional, se hace ya evidente en zonas de algunas islas.

"Empezamos a tener problemas para cubrir determinados servicios. Por ejemplo, no tenemos los profesionales para atender a los turistas que duermen en determinadas zonas y no los tenemos porque no tienen donde vivir. Al final, estamos dando un servicio precario por falta de mano de obra. Es la pescadilla que se muerde la cola y habrá que regularlo de alguna manera", señaló