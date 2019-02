Las solicitudes de ayudas para el alquiler social se disparan por la competencia del alquiler vacacional

Se dispara la demanda de ayudas para el alquiler social. La subida del precio de las rentas, entre otras razones por la presión del alquiler vacacional, ha incrementado el número de solicitudes presentadas para acceder a las ayudas al alquiler que asigna la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias. En 2018 recibieron el expediente de 17.486 familias –12.004 en el cupo general y 5.482 en el cupo joven-, lo que supone un incremento del 40,1% con respecto a 2017, año en el que se tramitaron 7.013. El objetivo de la Consejería es atender unas 6.000 solicitudes, gracias a las 17,5 millones de presupuestos con los que han dotado a este plan de ayudas.

La consejera del área, Cristina Valido, aseguró, durante la presentación del balance de sus dos años de gestión, que ahora tienen mucho más trabajo, pero quieren llegar a más personas. Por este motivo, están tramitando la incorporación de 20 profesionales que aligeren las tareas. Su intención, explicó Valido, es que entre marzo y abril se publiquen las listas de subsanación para que las familias interesadas en recibir estas ayudas puedan completar los trámites correctamente y en mayo poder hacer público el listado definitivo con los destinatarios del subsidio.

Valido señaló como "uno de los grandes problemas" a los que se enfrentó al inicio de su gestión fue encontrar una deuda acumulada, que se saldó a lo largo de 2017, año que supuso un punto de inflexión en materia de vivienda. "Cuando oímos decir que no se ha hecho nada en materia de vivienda, no nos acordamos de que durante una década no solo no vino el dinero que se esperaba, sino que muchas obras en marcha vieron como los fondos desaparecían", apuntó la consejera. Quien sostuvo que esto generó grandes problemas al sector de la construcción y a los beneficiaros de las ayudas a la vivienda. Una vez saldada la deuda, la Consejería arrancó la elaboración del nuevo Plan Canario de Vivienda 2009-2012, que está a la espera del informe de presupuestos para poder llevarlo al Consejo de Gobierno.

Debido a ese lastre, la construcción de viviendas protegidas de nueva construcción se frenó y entre 2017 y 2018 solo se promocionó la construcción de 110 casas -23 en La Palma, 24 en El Hierro; 13 en La Gomera y 50 en Tenerife- con un presupuesto total de 6,78 millones de euros.