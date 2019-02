El Ejecutivo confirma con un decreto las dos urnas y las dos papeletas

Color sepia para la insular y amarillo para la regional. El Ejecutivo canario aprobó este lunes por decreto cómo se articulará la votación al Parlamento de Canarias en las elecciones autonómicas del 26 mayo, una cita electoral en la que los isleños tendrán que depositar dos papeletas en dos urnas diferentes por primera vez en la historia de la autonomía canaria tras la creación de una circunscripción regional que amplía la Cámara en nueve diputados, a los que se suma un nuevo parlamentario por Fuerteventura.

El color de las papeletas, así como de los sobres correspondientes, será en concreto el sepia Pantone 475 C para la circunscripción insular y el amarillo Pantone 7406 C para la regional. El debate en torno a la idoneidad de contar dos o una única urna para los comicios de mayo se zanjó de forma interna entre la mayoría de grupos parlamentarios y en el propio seno del Gobierno en el último tramo del año pasado después de un amplio debate.

El nuevo régimen electoral derivado de la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que entró en vigor el 6 de noviembre, contempla la ampliación del número de diputados que integran el Parlamento. De los 60 actuales, el Archipiélago pasará a contar a partir del último domingo de mayo con 70, cantidad que fija la disposición transitoria primera de la ley orgánica 1/2018 de 5 de noviembre por la que se rige el nuevo sistema electoral de las Islas hasta que se apruebe una ley electoral. Del total de escaños, 61 se repartirán entre las circunscripciones insulares -quince por Gran Canaria, quince por Tenerife, ocho por Lanzarote, ocho por Fuerteventura, que suma un parlamentario más; ocho por La Palma, cuatro por La Gomera y tres por El Hierro. Los nueve diputados restantes se asignarán a la circunscripción autonómica.

El Consejo Consultivo había rechazado antes la votación en una sola urna en las próximas elecciones regionales, una propuesta lanzada por Podemos y concitó el apoyo de NC, PP y PSOE. CC no se opuso porque no se eliminaba la posibilidad del elector de tomar dos decisiones, esto es, de depositar dos papeletas en una sola urna. Sin embargo, el órgano dependiente del Parlamento, cuya dictamen no tiene carácter vinculante, entendía que solo existían dos posibles escenarios. De un lado, uno en el que el Parlamento aprobase una ley que regule cómo deben votar los isleños en mayo, en la que se especifique si lo harán con una o dos papeletas o en una o dos urnas. De otro lado, el actual, en el que los grupos políticos han aplazado la elaboración de una norma electoral, un cometido para el que cuentan con tres años. En este caso, entiende el Consejo Consultivo, "sin esa regulación legal expresa, solo es posible garantizar el ejercicio del derecho de sufragio mediante la emisión del voto a través de dos papeletas y dos urnas distintas".

Para evitar confusiones en los colegios electorales, ya ha habido partidos que han apostado por la organización de una campaña de información para que los electores comprenda cómo será el nuevo procedimiento, ya que al crearse una nueva circunscripción el votante tendrá delante cinco urnas en las mesas. Dos para el Parlamento, una para el Cabildo, otra para ayuntamiento y otra más para las elecciones europeas.

El decreto aprobado en el Consejo de Gobierno contempla que cada mesa contará con una urna por circunscripción "claramente identificada y debidamente precintada". El Ejecutivo acordó este lunes, a su vez, solicitar de forma urgente el dictamen del Consejo Consultivo para su emisión en cinco días.