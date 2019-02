Clavijo acusa de "sectarismo" a Sánchez por el régimen económico para Baleares

Las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Partido Socialista (PSOE) discurren por una cuesta abajo de pendiente acentuada. La aprobación vía decreto de la reforma del Régimen Especial Balear (REB) en el Consejo de Ministros del viernes ha encendido los ánimos del presidente autonómico, Fernando Clavijo (CC), quien ayer acusó a Pedro Sánchez (PSOE) de "sectarismo". El jefe del Ejecutivo regional clamó contra el "total incumplimiento" del Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal (REF) recientemente aprobados mientras el presidente español atiende las demandas del archipiélago mediterráneo, en el que gobierna la socialista Francina Armengol.



Clavijo preservó las relaciones entre Canarias y Baleares de lo que, a su juicio, constituye un "desprecio a Canarias". Ambas comunidades autónomas se han conducido por la senda del entendimiento en los últimos años e, incluso, han constituido un frente común en la defensa de intereses que comparten.



No obstante, el presidente regional criticó la rapidez con que Sánchez ha intervenido para aprobar en el último momento una reforma del REB que no obedece "a un debate territorial" ni responde a una realidad socioeconómica. De esa manera, destacó las diferencias que separan a ambas comunidades autónomas en cuestiones como el desempleo o el índice de riqueza. La tasa de paro de Baleares es del 11,7%, mientras que la de Canarias asciende hasta el 20,1%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA). En cuanto al PIB per cápita, a cada balear le corresponden 26.287 euros, suma que desciende en el caso del Archipiélago hasta los 20.573 euros.



"Estamos hablando de que apruebas en noviembre un fuero canario, con todo lo que conlleva, lo incumples totalmente en enero y ahora, a muy poquito tiempo de unas elecciones, te descuelgas con esto", lamentó Fernando Clavijo, que extendió sus críticas a los socialistas canarios por su "connivencia y su silencio cómplice".



Tradicionalmente, en puertas de un proceso electoral los nacionalistas ponen el acento sobre la libertad de la que gozan para defender los intereses del territorio frente a la obediencia que deben a Madrid las formaciones políticas de implantación estatal. La polémica por la aprobación de la reforma del REB balear incluso sirvió para que coincidieran las posturas de dos figuras tan antagónicas como Clavijo y el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que esta misma semana mantuvieron un enconado enfrentamiento en el Debate sobre el estado de la Nacionalidad.



Ambos, siempre poniendo por delante la legitimidad de Armengol para aspirar a lo máximo, coincidieron en el perfil "electoralista" de la concesión hecha a Baleares y en la obligación que tiene el Gobierno central de respetar el fuero canario en su integridad. "Es momento de estar todos unidos y defender a Canarias por encima de siglas y cualquier otra cuestión. Si no, nos van a someter 30 años más a un maltrato continuado", expuso Clavijo.



El presidente canario incidió en los esfuerzos que ha de hacer el Archipiélago para lograr cualquier conquista mientras otra comunidad autónoma lo consigue por el hecho de estar gobernada por el mismo partido que está al frente del Ejecutivo español. "Nos ha costado 25 años reformar la parte económica del REF", recordó Clavijo.



El agravio va más allá, según el relato del presidente de la comunidad autónoma, ya que toda vez que se logra y queda consagrado por ley, Pedro Sánchez opta por obviarlo. Por ello, el presidente de la comunidad autónoma criticó "la forma de concebir la política" que tiene su homólogo español.



En la relación de desaires, Fernando Clavijo incluye el "hurto del debate territorial" por la negativa a convocar la Conferencia de Presidentes. "Lejos de sumar y construir, está consiguiendo el enfrentamiento, además de utilizar la Presidencia del Gobierno para fines que desde luego no responden al interés general", añadió.



Indignación aparte, el jefe del Ejecutivo canario aseguró no sentirse sorprendido por el diferente trato que reciben las Islas por parte del Gobierno central. "Desde que llegó Sánchez, sabemos lo que el PSOE opina de Canarias. Nos lo han dicho distintos ministros: 'ya bastante tienen, son unos privilegiados'; esa es la realidad de cómo nos ven", sostuvo Fernando Clavijo.