"Hemos resuelto el 85% de los conflictos con un acuerdo satisfactorio para ambas partes"

El defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, es pionero en la implantación de la mediación en una institución como vía para solucionar conflictos entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Maeztu considera que poner cara a las partes implicadas en una disputa facilita el acuerdo.

El Defensor del Pueblo andaluz es la primera institución española en utilizar oficialmente la mediación. ¿Qué supone esa herramienta?



Desde el último trimestre de 2018 y gracias a un encaje normativo en el que veníamos trabajando desde el año 2016, que ha aprobado la Mesa del Parlamento de Andalucía, ante un conflicto el Defensor del Pueblo puede citar a las administraciones para que se sienten, informen del tema y puedan aceptar un proceso de mediación. De esta forma, contamos con dos vías para garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos. Por un lado, la queja clásica que gestiona el Defensor con la administración para reponer el derecho del ciudadano si ha habido una irregularidad. Y, por otro, la mediación para alcanzar un acuerdo.



¿Cómo definiría la mediación?



Es una herramienta de resolución de conflictos que consiste en fomentar el diálogo y que ayuda a que la ciudadanía entienda el porqué de las decisiones, porque son ellos mismos quienes las toman.



¿Cómo surgió la idea de implantar la mediación para la resolución de conflictos?



Tanto en mi faceta de profesor de universidad especializado en el derecho del trabajo, como en la cultura que he adquirido de consenso, diálogo y las técnicas de participación social en barrios vulnerables, he defendido la mediación como herramienta para gestionar mejor los conflictos. Ya existían mediaciones en las relaciones laborales y en los barrios vulnerables, si bien era necesario aplicarla en la defensoría del pueblo con participación de los ciudadanos. La mediación es un paso más que puede convivir perfectamente con la queja tradicional pues, además, cuando te sientas con un colectivo y las autoridades públicas, facilita el entendimiento, el diálogo y el consenso.



¿Hay más predisposición a alcanzar un acuerdo?



Las partes afrontan la negociación y se entienden de otra manera. Acuden sin prejuicios y aprenden una gestión del conflicto más ágil y libre de procedimientos, lo que lleva a acuerdos muy satisfactorios. La ciudadanía empieza a entender al poder público y el poder público escucha a la ciudadanía. Cuando nos llega una queja, la tramitamos con la administración y nos carteamos con las partes, pero el colectivo que tiene el problema no ha avanzado, no ha entendido a la institución. No hay cultura de gestionar bien el conflicto. Muchas veces con la mediación se llega incluso más allá de lo que se ha pedido.



¿Cuántos casos han resuelto gracias a la mediación?



Hemos mediado en más de un centenar de casos en apenas tres años. Todavía no tenemos estadísticas oficiales, porque se ha regulado recientemente, pero aproximadamente el 85% de los casos se resuelve con un acuerdo satisfactorio. El resto, dada la complejidad del tema, requiere que se solucionen cuestiones previas para llegar al acuerdo.



¿Cómo reaccionan los ciudadanos al ver que las administraciones se sientan a escucharles?



Son conscientes de que, en el contexto actual, pactamos y solucionamos los problemas por la vía de la palabra o se producirán derrotas y victorias que no satisfarán a nadie. Por su parte, la administración tiene el deber y la obligación de dar una respuesta al administrado, y qué mejor que hacerlo en un contexto de diálogo. No se trata de llegar a soluciones por vencimiento, empleando la agresividad o imponer tener la razón por todos los medios, sino de llegar a un acuerdo positivo y con la voluntad de todos. Durante la mediación se genera un clima propicio para llegar a un acuerdo. Un espacio para hablar que creo que irá calando poco a poco en la sociedad, esa cultura del diálogo irá calando. Creo que es cuestión también del boca a boca.



¿Por qué es necesario que otras instituciones públicas asuman la mediación como herramienta para solucionar conflictos?



Considero que incorporar una segunda herramienta de solución de conflictos es enriquecedor e incrementa las posibilidades de llegar a un acuerdo en los diferentes temas. Hay algunas cuestiones que por la vía de la participación se solucionan mucho más rápido y con mejor resultado. Incluso, los ciudadanos entienden la solución con más claridad y también con más garantías.



Su institución es un ejemplo en ese sentido. ¿Han recibido la petición de información por parte de otras administraciones?



Sí. Por ejemplo, el Defensor del Pueblo vasco o en Valencia han recibido con buenos ojos la información sobre el tipo de mediación que hacemos. En Justicia de Aragón, también. Poco a poco se van incorporando defensores y estoy seguro de que a partir de ahora la aplicación de la mediación irá en cascada y se sucederá en muchos lugares .