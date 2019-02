Rodríguez reclama otro "piloto" para conducir Canarias

El enfrentamiento dialéctico entre Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias (NC), y el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, despertó ayer a los diputados del Parlamento regional a primera hora de la mañana.Rodríguez lleva varias legislaturas en la Cámara y ha sido presidente del Ejecutivo con el mismo partido que Clavijo, así que el duelo estaba servido. El portavoz de NC, con su atronadora voz y su estudiada gesticulación, calificó a Clavijo como un "mal gobernante al frente de un Gobierno de aficionados", además de "ruin". Y tildó al Ejecutivo nacionalista como un "fracaso" que no ha hecho "nada" de lo que se comprometió a realizar y, además, ha propiciado que Canarias haya retrocedido en la renta media per cápita, "en lugar de acercarse". "Era del 97% en 2001 y acabará en 2019 en el 80% en referencia a la estatal", asegura.



A su juicio, Clavijo "vive en un mundo paralelo" a la realidad de Canarias y "lo que hay que hacer es cambiar al piloto [del Gobierno] y poner a uno que entienda y trabaje por las Islas". Tras sus críticas, desgranó sus propuestas para participar en un próximo gobierno progresista tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo.



La intervención de Rodríguez empezó a las nueve de la mañana y siguendo su exposición desde la tribuna no faltó una amplia representación de NC: los consejeros del Cabildo grancanario Carmelo Ramírez e Inés Jiménez, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, la de Telde, Carmen Hernández, o el de Betancuria, Marcelino Cerdeña.



Tras saludar a la clac, Rodríguez arremetió contra Fernando Clavijo al que acusó de ser el presidente más de derechas de la historia de Canarias, una ideología que también identificó en CC con Ana Oramas, Carlos Alonso y Rosa Dávila, "que son los cuatro que mandan". De hecho, dejó caer que "alguno" de ellos "hubiera querido estar en la Plaza de Colón en la manifestación de las derechas", enfatizó. "Ana Oramas es más de derechas que Pablo Casado y Albert Rivera y sacaría más votos en Cuenca que aquí" con su españolismo, sentenció el líder de NC.



Sobre la situación de Canarias, aseveró que tiene unos de los mayores niveles de pobreza y exclusión social, por lo que insistió en la implantación de una renta básica universal. Destacó la alta tasa de desempleo en las Islas, y aseguró que en turismo ni en industria "se ha hecho nada"y los .servicios públicos están a la cola del Estado pese a que Clavijo ha gobernado "con más dinero que nadie, que ha despilfarrado, y deja una tierra más pobre".



En su opinión, "lo que va bien es lo que no depende del señor de Clavijo", caso del Estatuto de Autonomía y el REF, que han salido adelante "gracias a la presión" de los grupos parlamentarios, y mucho de ello ha tenido que ver NC, arrogándose la consecución con el Gobierno del PP del 75% de las bonificaciones al transporte aéreo. Acto seguido, ya metido en harina electoral, anunció que si su partido participa en un gobierno alternativo lo primero que hará será "revertir la bajada irresponsable de impuestos" que se detraen de la sanidad, la educación y los servicios sociales. También sacarán adelante una ecotasa turística, pondrán unas 6.000 viviendas públicas en alquiler y darán un "no rotundo" a la implantación del gas.



Clavijo no pudo más que contestarle en la réplica con igual contundencia. Amén de ironizar con la afición de su adversario por "repartir los carnés" políticos -"no soy de derecha, defiendo a Canarias" gobierne quien gobierne, apostilló- le recordó que NC ha apoyado al PP en Madrid y ahora defiende al PSOE. NC, aseguró, "ha perdido su identidad". No es nacionalista, lo acusó, y prueba de ello es que respaldara los presupuestos de Pedro Sánchez, que "hurtan" a las Islas el REF y del Estatuto de Autonomía. Además de advertirle de que su "tripartito" -NC, PSOE y Podemos-, de gobernar, "hará naufragar a Canarias", lo acusó de haberse apuntado al peor de los populismos.