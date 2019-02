Curbelo, contundente: "Canarias no se merece los políticos que tiene"

Casimiro Curbelo pronunció ayer la que acaso sea la crítica más dura de cuantas se han escuchado en el debate sobre el estado de la Nacionalidad. "No merecemos, Canarias no merece, los políticos que tenemos", enfatizó el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en su primera intervención desde la tribuna del Parlamento. Y para que no quedara ninguna duda, se incluyó entre los agraviados: "Y si quieren, me pongo el primero en la lista".



Pero aunque el portavoz del grupo mixto „que integran únicamente los tres diputados de ASG„ esparció su crítica por todos los escaños de la Cámara, lo cierto es que la peor parte se la llevaron las bancadas socialista y popular. A Curbelo no le hizo falta mencionar expresamente al PSOE y el PP para que el auditorio supiera de inmediato a quienes iban dirigidas sus palabras. A esos partidos que "siempre" anteponen sus intereses en Madrid a los de la Comunidad Autónoma. "El teatro no ha cambiado, solo los actores", subrayó el también presidente del Cabildo de La Gomera.



Han cambiado "los actores", tal como apuntó Curbelo, y también el decorado. Un decorado, tras la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, que en principio debía acabar con cualquier tentación de vulnerar el fuero canario por parte del Gobierno central de turno. Sin embargo, y apenas tres meses después de aprobarse la modificación estatutaria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya incumplía el Régimen Económico y Fiscal (REF) en su finalmente fracasado proyecto de presupuestos para 2019. El portavoz parlamentario de ASG, un ex-PSOE que militó durante muchos años en las filas socialistas, miró así a los escaños de sus excompañeros de partido. "Tenemos que hacer entender que los fueros canarios son como mínimo tan respetables como los vascos", les espetó antes de calificar de "flagrante" el incumplimiento de la nueva ley básica de la región cuando ni siquiera ha cumplido medio año de vida. El PSOE ha sido "un poquitito torpe", argumentó Curbelo ya en un tono más indulgente. Al menos tan "torpe", agregó, como para "hacerle la campaña a Coalición Canaria" aun cuando la vertiente social de los presupuestos era "francamente buena". Bastaba con respetar el Estatuto, insistió.



El líder de ASG lamentó que el enésimo incumplimiento del fuero regional „aunque el primero desde que todos los partidos, excepto Podemos, celebraran su reforma„ no haya tenido como respuesta la unión sin fisuras de todas las fuerzas políticas en su defensa. "Una vez más, Canarias no ha actuado unida; una vez más se han interpuesto los intereses partidistas", reflexionó Curbelo, que hizo hincapié en la importancia de que "todos" asuman que "el futuro de las Islas está por encima de cualquier interés partidista". "Y si ni siquiera esto se entiende, pues apaga y vámonos", subrayó el dirigente gomero. "No se puede jugar con todo", remató.



"Dolencias profundas"



Ya fuera de lo estrictamente político, Casimiro Curbelo no pasó por alto los problemas de bajos salarios y deficiente redistribución de la renta que padece el Archipiélago. "Dolencias profundas" que exigen medidas inmediatas. Entre ellas, propuso el portavoz de ASG, la de poner condiciones a las empresas que resulten adjudicatarias de un contrato público, de modo que no puedan recibir dinero de las instituciones mientras pagan "salarios de miseria". Curbelo no le hurtó al Gobierno de Canarias "algunas mejoras", pero recordó que "la injusticia social y territorial" -esto último por la doble insularidad que sufren las islas no capitalinas- sigue tan presente como cuando aún no se había salido de la crisis. Eso sí, el presidente de La Gomera valoró especialmente el Fondo de Desarrollo de Canarias, el Fdcan -uno de los proyectos estrella del Ejecutivo- y en línea con un discurso en el que dio una de cal y otra de arena, calificó de "inaceptables" las listas de espera sanitarias aunque hayan bajado.



Fernando Clavijo aprovechó para agradecer públicamente el apoyo de ASG en los "grandes asuntos" de la legislatura, lo que contrapuso "a la miopía de algunos". El presidente se disculpó con Curbelo porque aún no esté listo el informe sobre los extracostes de la doble insularidad y adelantó que lo estará en un mes.