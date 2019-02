Clavijo avisa a Sánchez que peleará hasta el último día por los fondos de Canarias

Fernando Clavijo despidió el último debate de la legislatura sobre el estado la Nacionalidad levantando un unánime aplauso hacia su compañero de partido y portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel Ruano, que deja la política después de 20 años de su vida ejerciendo en diferentes cargos gubernamentales. Agradeció su labor y su experiencia y, en especial, haberles enseñado que se han de defender los intereses de Canarias por encima de todo, premisa que el presidente del Gobierno regional volvió a hacer suya ayer, en la segunda jornada de la sesión plenaria, al pedir a todos los grupos del Parlamento que defiendan el fuero canario -el REF y el Estatuto de Autonomía- ante el Estado pese a las contiendas electorales que se avecinan -el 28 de abril las generales y el 26 de mayo las autonómicas y locales-.



El presidente fue contundente con su homólogo Pedro Sánchez. "Vamos a pelear hasta el último día que firme el presupuesto prorrogado para Canarias", en referencia a las partidas que en las cuentas estatales de 2019 el Gobierno del PSOE dejó a cero euros, incumpliendo el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía. Con la prórroga de los presupuestos de 2018 espera recuperar más de 400 millones de euros. "Cuando empiece la campaña electoral hablaremos de nuestras propuestas electorales- en relación a su candidatura a la Presidencia por CC el 26 de mayo- pero mientras tanto tenemos la obligación de exigir que el presupuesto de 2018 prorrogado a 2019 se cumpla y se firme" de forma inmediata, expuso el presidente en los pasillos del Parlamento tras terminar sus intervenciones, ayer más relajadas que en la jornada del martes, salvo la que protagonizó a primera hora de la mañana con el portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez.



Debate más grato



Mientras el martes Clavijo respondía a las duras críticas del PSOE, PP y Podemos, ayer contestó a NC, al portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG),Casimiro Curbelo y, por último, a José Miguel Ruano. Por tanto, sus dos últimas intervenciones fueron más gratas pues tanto Curbelo como Ruano avalaron la gestión y los avances del Gobierno en minoría de Clavijo. Hoy solo se votan las propuestas de resolución.



Clavijo insiste en que la petición a Pedro Sánchez para mantener una reunión "sigue viva" y recuerda que aunque ha remitido solicitudes al jefe de Gabinete del presidente español no ha obtenido respuesta. "Si no nos firman las partidas prorrogadas -antes de las elecciones- tendrán que rendir cuentas ante la ciudadanía canaria", recalcó, al tiempo que censuró que el PSOE venga al pleno a dar lecciones de pobreza, en relación a las críticas a la gestión de Clavijo en esta materia, y no dote ni un euro en sus presupuestos de 2019 para el plan contra la pobreza,entre otras partidas del REF como las ayudas para el riego.



Por ello, desde su Gobierno y desde CC van a defender "hasta las últimas consecuencias" el cumplimiento del REF y el Estatuto de Autonomía en los presupuestos estatales, advirtió, aunque "sin romper ningún puente y con diálogo".



Clavijo reflexionó que "efectivamente ha sido un debate electoralista" y la oposición "lejos de venir a hacer un balance de la gestión del Gobierno" estaba pensando "más en el futuro" electoral. Es más criticó que, al contrario que el Gobierno, los partidos no rindieran cuentas de su gestión como oposición. Sale de este debate "con el convencimiento" de que la acción y las propuestas del Ejecutivo "para hacer de Canarias un lugar mejor y con más oportunidades de futuro están claras".



Es consciente de los altos indicadores de pobreza y de exclusión social en Canarias, pero responsabiliza a la "visión centralista e insolidaria" del Gobierno de España. "Por primera vez Canarias ha conseguido dotarse de los instrumentos para estar en igualdad de condiciones que el resto de España con el REF y el Estatuto". De ahí su defensa a ultranza "para no quedar relegados", advirtió. "Las cosas han ido mejor" pero "en tres años y medio no se puede corregir el maltrato en la financiación, las dificultades de la crisis, la presión a los servicios públicos y los sacrificios de los canarios", enfatizó.