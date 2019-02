Podemos asegura que los canarios están peor que hace cuatro años

Podemos acusó ayer al presidente canario, Fernando Clavijo, de ocupar el cargo para que "la vida siga igual" desde 2015. La portavoz parlamentaria de la formación morada, Noemí Santana, dibujó una trayectoria que coloca a los nacionalistas cada vez más a la derecha y a su presidente en puertas de ser llamado a declarar por corrupción, en referencia al caso Grúas.



"Una Canarias en blanco y negro" es la que, a juicio de Clavijo, defiende Podemos. Los caminos que iba a recorrer el enfrentamiento estaban perfectamente dibujados antes de que Santana iniciara su discurso y se situaban en buena parte en el ámbito de la política nacional. El presidente contestó en varias ocasiones a las críticas que recibió por su gestión afeando el apoyo dado por la formación morada a unos presupuestos estatales -los presentados por el PSOE y rechazados la pasada semana- que incumplían el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias.



Lamentó la "falta de capacidad de maniobra" que tiene Podemos en Canarias y la comparó con el rechazo que esas cuentas suscitaron entre En Comú Podem (Cataluña) y En Marea (Galicia). "Me da envidia", aseguró el jefe del Ejecutivo canario antes de recomendar a Santana que defiendan ante todo a "las Islas".



Clavijo incluso incidió en los problemas internos que padece la formación morada y hasta aludió a la trayectoria seguida en pocos años por su secretario general, Pablo Iglesias, desde sus inicios en "la Puerta del Sol hasta un chalé en Galapagar".



"¿Me va a dar lecciones de ética y moral? El líder de mi partido se ha comprado una casa con una hipoteca que está pagando, pero sobre el líder del suyo pesan serias sospechas y probablemente será llamado a declarar en los juzgados por corrupción; por si lo ha olvidado, el líder de su partido es usted", respondió Santana en relación al caso Grúas.



En el grueso de su primera intervención, la portavoz de Podemos en la Cámara regional hizo un relato crítico de los que, a su juicio, constituyen los más grandes fracasos e incumplimientos del presidente. Entre ellos, expuso la derechización de Coalición Canaria (CC).



"Con los años, su discurso se va pareciendo más al del PP y cuanto más a la derecha se van, más cómodo está usted con ellos", aseguró Santana, que puso como ejemplo de "aficiones que comparten" ambos partidos la de "privatizar".



Se refería de esta manera al peso que ha ganado la intervención de empresas privadas en la sanidad pública canaria. Como antes había hecho con la portavoz socialista, el presidente regional matizó que los conciertos con empresas privadas no constituyen una privatización, sino el aprovechamiento de unos recursos que se ponen a disposición de los ciudadanos para recortar los tiempos de espera que soportan para ser intervenidos.



Santana acusó a Fernando Clavijo de haber estado en el cargo desde julio de 2015 para que los "grandes empresarios no vieran peligrar sus negocios. Mientras, los trabajadores no notaban ninguna mejora", añadió. Además, lamentó que las Islas no tengan una renta ciudadana que garantice unos ingresos mínimos a los más desfavorecidos ni una tasa turística, como sí ha ocurrido "en otras comunidades autónomas". Avanzó que "más temprano que tarde" también las Islas contarán con ellas.



Venezuela y Marruecos



No faltaron tampoco las alusiones a la política internacional. Sin nombrar al país, la portavoz de Podemos se quejó de que desde CC se denuncie la violación de derechos humanos en Venezuela y no se haga lo mismo en relación a Marruecos, que el presidente canario visitó hace unas semanas, y el conflicto del Sáhara.



Clavijo expuso que las relaciones comerciales con el país vecino obligan a llevarse "bien', si bien se mostró a favor de que se respeten "todas las resoluciones de Naciones Unidas",organismo que decretó hace casi 30 años la celebración de un referéndum para que los saharauis puedan votar su autodeterminación.



´Noemí Santana finalizó su intervención pidiendo a la ciudadanía que acuda a votar el 26 de mayo si no le gusta este gobierno. "Solo el pueblo puede salvar al pueblo", remató.