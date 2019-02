Freno a los desequilibrios sociales con la mejora de la economía como motor

Fernando Clavijo llegó a la Presidencia en julio de 2015, justo cuando comenzaba la recuperación. Al final de la legislatura, la mayoría de los indicadores socioeconómicos han mejorado, algunos incluso sensiblemente. El Ejecutivo regional ha contado así con los vientos favorables del fin de la recesión. Para el Gobierno, estos cuatro años se han aprovechado al máximo gracias a sus políticas; para la oposición, la mejora se ha producido a pesar de esas políticas. Sea como sea, hoy trabajan en el Archipiélago 120.000 personas más de las que lo hacían cuando Clavijo llegó al Gobierno. Y hay 89.000 parados menos. Dos datos fundamentales que están detrás de la contención de los desequilibrios sociales en los últimos años. Eso sí, la tasa de riesgo de pobreza evidencia que la mejora en el mercado laboral aún no se refleja del todo en los hogares.



Empleo Según la última Encuesta de Población Activa, 913.400 personas están trabajando en las Islas, exactamente 119.900 más que en el tercer trimestre de 2015, cuando comenzó la legislatura y Clavijo accedió a la Presidencia. La mejora es notable por sí misma pero cobra mayor importancia si se tienen en cuenta los datos del conjunto del país. Canarias ha ganado en el período un 15,1% de ocupados, mientras que en toda España se han incrementado un 8,4%. En otras palabras: el empleo ha crecido en el Archipiélago a un ritmo casi el doble de rápido que el del Estado. La tasa de empleo ha subido así en 4,66 puntos, hasta el 48,78%, cuando en el país lo ha hecho en 3,24 puntos, hasta el 50,14%. La ratio estatal, por tanto, sigue siendo mejor, pero la brecha se acorta.



Desempleo El paro se ha reducido de 317.200 a 228.200 personas, 89.000 menos. Una caída del 28%. A pesar de que la disminución es considerable, lo es incluso más en cifras nacionales. En España, el número de desempleados se ha reducido un 32% en el mismo período. Hay que recordar, no obstante, que la evolución del paro en el Archipiélago está condicionada por un hecho que no se da en el conjunto del país. ¿Cuál? El incremento de la población y con este el de la población activa, es decir, el del número de personas que quieren trabajar. Los datos son aquí reveladores. Mientras que en España la población activa se ha reducido en 30.700 personas, en Canarias se ha incrementado en 30.900. Casi podría decirse que la mano de obra que pierde el resto del país la gana la Comunidad Autónoma. Este fenómeno explica, por un lado, el porqué de que la caída del paro no sea incluso más pronunciada y pone de manifiesto, por otro, que la región no ha perdido atractivo como destino laboral.



Educación Canarias ha reducido al 20,9% la tasa de abandono del sistema educativo a lo largo de los últimos cuatro años. Lo ha hecho justamente en un punto -estaba en el 21,9% en 2015. Eso sí, la brecha con el resto del país se ha agrandado. En 2015 la tasa de abandono escolar temprano en las Islas superaba en 1,9 puntos a la estatal; en estos momentos la diferencia llega a tres puntos.



Sanidad La lista de espera quirúrgica se ha reducido un 21% entre finales de 2015 y finales del año pasado. Hay ahora, por tanto, casi 10.000 personas menos esperando a que las llamen para operarse, exactamente 9.628, según los datos de la propia Consejería de Sanidad. Además, la demora media para una intervención quirúrgica, es decir, el tiempo que tiene que esperar el enfermo, ha disminuido en los dos últimos años en prácticamente 37 días, o lo que es lo mismo, el paciente tiene que soportar un mes menos de espera hasta entrar en quirófano. En estos dos últimos años, los canarios que llevan esperando más de seis meses pasaron de 12.817 a 5.809, una reducción de un 55%.



Políticas Sociales La mejora de los indicadores sociales está estrechamente relacionada con la del mercado laboral. Sin embargo, los avances de este último no han tenido tanto reflejo como cabría esperar. Entre 2016 y 2017, hasta donde hay datos oficiales, Canarias bajó la tasa de riesgo de pobreza en 4,4 puntos. Sin embargo, el actual 40,2% sigue aún por encima del 34,8% de antes de la crisis (2008). En definitiva, la subida del empleo y la reducción del desempleo no se han sentido tanto como podría parecer en un primer análisis, de ahí que las Islas se mantengan a la cola del país. Y en cuanto al sistema para la atención a los dependientes, en 2018 se dio de alta a 4.914 nuevos beneficiarios, la mayor cantidad en tres años.