Dávila tilda de "escándalo" que Torres no defienda el cumplimiento del REF

"Escándalo" y "atropello". La portavoz y consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, empleó estas palabras para criticar la actitud del PSOE en general y de su líder en Canarias, Ángel Víctor Torres, en particular al insistir que el Archipiélago está mejor tratado que Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. La también vicesecretaria de Política Sectorial de CC denunció que el Gobierno canario aún no ha recibido del Ministerio de Hacienda ningún documento que corrija "la mutilación de los incentivos fiscales del REF", por lo que exigió a Torres que deje de ser "cómplice" del "atropello" a los derechos de los isleños "y que defienda el REF mejor de lo que está defendiendo las partidas de las Islas" en los presupuestos.

El primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Miquel Iceta, afirmó hace dos días en Tenerife que Canarias recibirá un 6,5% más de recursos este año hasta alcanzar los 5.286 millones, un alza porcentual que supera, según sostuvo, al de Cataluña. Torres, por su parte, reiteró que el departamento en manos de María Jesús Montero "solventó cualquier duda" respecto a las deducciones fiscales el jueves por la noche, cuando aún se podían presentar enmiendas, por lo que afeó que, aun así, CC presentase una enmienda a la totalidad de las cuentas. Estas afirmaciones no han sentado nada bien a Dávila, que tildó de "escándalo" el hecho de que Torres no desmintiera a Iceta y que el político canario mantenga su "confusión" sobre si las cuentas cumplen o no con el REF.

Dávila recalcó que la inversión prevista para Cataluña experimenta un aumento del 67,81% hasta llegar a 2.236 millones. Canarias, en cambio, sufre un retroceso del 35,39% en los capítulos seis y siete hasta caer a los 497 millones. Un recorte que se suma, según indicó, al tijeretazo de más del 54% en las partidas de los convenios y de la partidas que "se dejan a cero". "Que eso no lo sepa el responsable de los socialistas canarios, que tiene que tener contacto directo con el Ministerio de Hacienda, da cuenta de que no conoce los presupuestos ni el REF", afirmó la consejera, que tachó la actitud de Torres de "servil, subordinada y dócil". Dávila le pidió, a su vez, que retire su candidatura a la Presidencia de Canarias al entender que no está preparado.