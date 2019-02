CC cierra filas con Clavijo y le anima a llegar hasta el final en su defensa

Fernando Clavijo arrancó anoche en Lanzarote la precampaña a su reelección como presidente del Gobierno de Canarias, en una isla en la que su partido, Coalición Canaria (CC), es la primera fuerza política y uno de los feudos clave para la victoria nacionalista en el Archipiélago. Clavijo lidera la lista regional de CC. Su presentación como candidato se repetirá pues en las restantes siete islas.

Este inicio de su carrera electoral coincide con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de devolver al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna el caso Grúas por el que Clavijo está implicado pero no investigado.

CC animó ayer al presidente a emplear "todos los mecanismos legales que están a su alcance para su defensa y llegar a las últimas consecuencias judiciales en este asunto, no solo para esclarecer la verdad sino también para demostrar quién ha tenido interés en que estemos en esta situación procesal y en esta tortura torticera que hay enredada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y entre si el caso sube o baja al tribunal ordinario de los juzgados de La Laguna", aseguró ayer en Arrecife el secretario general de CC, José Miguel Barragán.

El también consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad dijo que "la campaña electoral no va a sufrir cambios por el hecho de que haya aparecido ahora este nuevo auto, que esperemos no nos afecte y lo que tenga que ocurrir en los tribunales ocurra".

Barragán subrayó que "Clavijo va a seguir siendo nuestro candidato". Advirtió "a los que intentaron utilizar el caso Grúas para que no fuera nuestro candidato, que no lo van a conseguir y que vamos a hacer la mejor campaña posible para la reelección a la Presidencia del Gobierno". "Vamos a intentar que este caso no sea uno de los tantos que hemos vivido en Canarias y que después de 12, 13 o 14 años se demuestra que no había nada. Y ese daño nadie lo paga". Barragán confió en que "haya diligencia y rapidez".

CC recordó las contradicciones y dudas jurídicas y las demoras de un procedimiento judicial que tiene "más oscuros que claros" y que "evidencian y tienen su origen en una persecución política de quienes son incapaces de lograr en las urnas el respaldo de la ciudadanía".

Coalición, subraya Barragán, no tiene "ni la más mínima duda de que Clavijo es el mejor candidato para CC y para Canarias. Le avala su gestión en estos casi cuatro años al frente del Ejecutivo y su capacidad para tender puentes y alcanzar acuerdos que se han visto recogidos en documentos como la agenda canaria, en el incremento del 75% del descuento de residentes, en la aprobación del REF y el Estatuto o en el liderazgo del Archipiélago en las RUP".

"Trato por igual"

Para CC se pone una vez más en evidencia "el retraso injustificado para esclarecer un procedimiento judicial que tiene más visos de perjudicar a un candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias que interés en salvaguardar los derechos que como ciudadano tiene Fernando Clavijo". En este contexto, el partido pone de relieve que fue precisamente el presidente canario el que dio un impulso definitivo a la aprobación del Estatuto de Autonomía en el que se pueden los aforamientos, "lo hizo y lo volvería a hacer por responsabilidad con el cargo que ocupa desde 2015, porque no tiene nada que esconder y ha demostrado que el caso Grúas no es más que el particular programa electoral de dos formaciones políticas", en referencia a Por Tenerife-Nueva Canarias y Unid@s Se Puede.

Clavijo subrayó que "a todas y cada una de las islas canarias hay que defenderlas todos y cada uno de los días, y para eso es necesario contar al frente de la Comunidad Autónoma con un equipo de hombres y mujeres que sean capaces de poner las islas por delante de las siglas".

Recordó que "los conejeros son testigos de cómo los avances que se consiguen para la Isla pueden verse pisoteados cuando al frente de las instituciones no hay un partido que se deba exclusivamente a Canarias y sus habitantes".

"Podremos equivocarnos, pero jamás hemos levantado la mano en contra de este Archipiélago y ahora que estamos viendo cómo el interés de otras comunidades [Cataluña] se está poniendo por encima del de Canarias, tenemos que reflexionar sobre qué proyecto queremos para nuestra tierra y cómo queremos defenderlo", aseguró el candidato de nacionalista.

Además de Barragán y la consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, arroparon a Clavijo en un abarrotado Centro Cívico de Arrecife, entre otros, la diputada nacional Ana Oramas; el presidente del Cabildo de Lanzarote y aspirante a la reelección, Pedro San Ginés; el cabeza de lista al Parlamento de Canarias por Lanzarote y de nuevo a la Alcaldía de Teguise, el actual regidor de La Villa, Oswaldo Betancort; los diputados autonómicos nacionalistas por la isla Migdalia Machín (secretaria general de CC en la Isla), Marci Acuña y David de la Hoz; y los aspirantes a Arrecife (Echedey Eugenio), Haría (Marci Acuña); Yaiza (Ángel Domínguez); Tinajo (Jesús Machín); y San Bartolomé (David Rocío).

Oramas definió a Clavijo como "un hombre de paz y sin estridencias, para el que la política es un trabajo serio y responsable y consigue ver a la gente, escucharla y darle soluciones. Es un hombre que trabaja todas las horas del día".

San Ginés aseveró que "da igual dónde esté el presidente, en Gran Canaria, Tenerife, Madrid, en Bruselas o en Venezuela, que siempre te atiende". Entre las inversiones previstas del Ejecutivo regional para la isla de los volcanes que enumeró San Ginés, figuran el centro de alto requerimiento para mayores, el búnker de radioterapia, la construcción del centro de salud de Costa Teguise y las ampliaciones del consultorio local de Yaiza y el centro de salud de Playa Blanca.

Las intervenciones se intercalaron con vídeos de los miem-bros de su Ejecutivo destacando el respaldo de Clavijo a diversas acciones de sus consejeros y testimonios más personales como el de su profesor Julián Brito o el triatleta paralímpico lanzarote- ño Lionel Morales, que emocionaron a Clavijo.