CC no secundará la manifestación organizada por PP, Cds y Vox

El Secretario General de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha indicado que Coalición Canaria "no secundará la manifestación organizada en Madrid conjuntamente por PP, Ciudadanos y Vox" para este próximo domingo contra la política del Gobierno socialista y la decisión de Pedro Sánchez de aceptar un 'relator' en el diálogo entre partidos sobre Cataluña.

Para el dirigente nacionalista, la movilización para 'echar a Pedro Sánchez de La Moncloa', cómo así la han denominado "no es la forma de resolver los problemas del país. No podemos compartir los objetivos de la convocatoria ni la forma en que se ha organizado. Consideramos que es un error dividir a los partidos constitucionalistas".

El Secretario General de Coalición Canaria ha señalado que Sánchez "debería convocar a los partidos constitucionalistas y buscar una posición común como la que se consiguió con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta división es un triunfo para los independentistas".

Para Barragán, la decisión de Pedro Sánchez de darle "algún valor" a la figura de un 'relator' "no se puede resolver con una gran manifestación de las 'derechas' en Madrid. Lo que planteamos es que hasta ahora, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha habido una posición más o menos común de los constitucionalistas a la hora de afrontar el problema del conflicto territorial en Cataluña. Lo que pedimos al Estado y a la oposición es que volvamos a recuperar el espíritu que compartimos a la hora de aplicar el artículo 155 y tratemos de consensuar una solución al problema".

"Nos preocupa que Pedro Sánchez no haya tenido la habilidad de volver a convocar al resto de fuerzas políticas para contar con una posición de Estado, y no una posición única y exclusiva del Gobierno. Por esa razón, no podemos contribuir a que se dividan los partidos constitucionalistas por los errores de unos y de otros", ha advertido José Miguel Barragán, para quien la solución no puede ser la aplicación directa del artículo 155 como están pidiendo las derechas, "ni tampoco está acertando Sánchez abriendo la vía del diálogo sin tener detrás a los partidos constitucionalistas. Creo que el diálogo y el consenso hay que iniciarlo, pero debe contar con el apoyo del PP, Ciudadanos, CC y el resto de partidos constitucionalistas con representación en el Congreso en la posible solución que se vaya a plantear como Estado en las relaciones con Cataluña. Si eso no es así, seguramente fracasará. Como sería también un error si PP y Ciudadanos no están dispuestos al diálogo".