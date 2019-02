Nueva Canarias ficha Hilario Rodríguez, un histórico de CC

NC ha fichado a Hilario Rodríguez, un histórico de CC, de corte independentista, que en 2010 mostró su disposición a darle un "tonicazo (pedrada)" a un manifestante por ser "español", más bien "godo". Y eso que era concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Miguel Zerolo como alcalde. El fin de semana pasado, Román Rodríguez, presidente de NC, le ofreció que liderara la lista a esa corporación. Y dice que sí.

Hilario Rodríguez, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1949, se acaba de dar de baja en Coalición Canaria y de alta en Nueva Canarias. Y el motivo no es otro que, tras cuatro años inactivo políticamente, se perfila como candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la formación que preside Román Rodríguez en las elecciones de mayo. NC no tiene prácticamente estructura en ese municipio, por lo que primero deben formar el comité local que lo designe como aspirante a la Alcaldía, un puesto que afronta con ganas para "dar la batalla por las personas", asevera.

Dicen que su fichaje se debe a su popularidad tras 16 años como concejal en la corporación capitalina. Y no importa, al parecer, que haya rozado las mieles de la fama por sus polémicos actos. En 2010 Hilario Rodríguez era concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Provenía del sindicalismo, entró en el Ayuntamiento con el CCN de Lorenzo Olarte y se pasó a las filas de CC donde gobernó la mayor parte con Miguel Zerolo, condenado por el caso Las Teresitas. Tras una manifestación en las puertas del consistorio para protestar por las miles de casas que dejaba fuera de ordenación del nuevo Plan General, Hilario Rodríguez acudió a un programa de radio. Y con un verbo inusual dijo en antena: "Me sorprendió el otro día cuando intervino en las puertas del Ayuntamiento un español, con acento... pronunciando las ces y las zetas. Si yo estoy en una manifestación e interviene un español como aquel, a manipularla, porque aquel era un godo, godo, el tonicazo [pedrada] que le doy, primo...". Es decir, sin ningún pudor, quien tendría que haber dado ejemplo de convivencia y buenos modales por su cargo como concejal, y el que va a defender a "las personas", se mostró partidario de mandarle una pedrada a un manifestante por "ser español", por ser "godo". Y no era la primera vez que protagonizaba actos controvertidos que aún circulan por las redes sociales. En 2007 al encararse con un manifestante que protestaba por una acción de la Unipol, el cuerpo especial de la Policía Local de la capital, Rodríguez llegó a espetarle: "Si no estuviéramos aquí, te metía un piñazo por mentiroso...".

Gusanillo

Tras cuatro años en el desierto de la política, al ser relegado en las listas al Ayuntamiento de la capital en 2015 en la plancha que encabezó el actual alcalde de CC, José Manuel Bermúdez, siente el "gusanillo" por volver a la gestión municipal. Nueva Canarias se presentó a las pasadas elecciones con Por Tenerife y no consiguió concejal. Al parecer NC ha visto en él su tirón popular. Rodríguez lideró además la corriente de Secundino Delgado en CC, con ínfulas soberanistas, con la que también terminó a la gresca, pero que aún conserva fuerza entre la militania independentista y entre las asociaciones vecinales. Parece que el partido de Román Rodríguez le quiere devolver la pelota a CC y ha hecho algo similar. Coalición fichó al expresidente del Cabildo grancanario, José Miguel Bravo de Laguna, histórico del PP que después creó Unidos por Gran Canaria, como candidato a la corporación insular, y a la que fuera su compañera de formación, Nardy Barrios, como aspirante a la Alcaldía de las Palmas de Gran Canaria, para intentar captar más votos en esta isla, donde Nueva Canarias tiene su granero electoral.

Hilario Rodríguez es la esperanza de Nueva Canarias en Tenerife. Sostiene que, aunque independentista, el hecho de que NC concurriera con el PSOE a las elecciones no impide que sea su candidato porque se trata de gestión municipal. Se une a Nueva Canarias porque es un partido "nacionalista progresista". Prevé que lo elijan el 15 de marzo, y advierte que lo están llamando afiliados de CC y asociaciones vecinales.