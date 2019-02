Hacienda se desentiende de los derechos que blindan el REF y el Estatuto canario

Más de tres horas después de una tensa reunión en Madrid, los gobiernos central y canario constataron la enorme brecha entre ambas partes en relación con las partidas canarias en los Presupuestos estatales para este año, y que las diferencia incluso abarcan conceptos básicos como la interpretación de los fueros canarios -el REF y Estatuto de Autonomía- y su aplicación en las políticas del Estado. La reunión entre el presidente de Canarias Fernando Clavijo, acompañado por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y el consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y toda la plana mayor del Ministerio, se saldó ayer con un rotundo fracaso y el reconocimiento por parte de la delegación isleña de que "las posiciones están muy lejos" y que será "muy difícil" alcanzar un acuerdo.

No se cerraron, no obstante, todas las puertas, y ambas partes han quedado en seguir "trabajando a nivel técnico" e "intentar hasta el último minuto" -antes del día 8 a las 14:00 horas- un acuerdo que evite la presentación por parte de CC de una enmienda a la totalidad al proyecto de cuentas públicas. La formación nacionalista elabora ya en estos momentos esa propuesta en previsión de un desacuerdo. "Vamos a ver si en próximas reuniones hay posibilidad de alcanzar un acuerdo, pero estamos lejos. Nosotros creemos que es mejor que haya presupuesto a que no haya, pero no podemos ser cómplices de unos presupuestos que pisotean los derechos de los canarios", insistió Clavijo.

La razón de esa absoluta falta de sintonía y de diferencia de posiciones entre ambas partes, según explicó ayer Clavijo, es la pretensión del Ministerio de Hacienda de computar las ayudas del REF recogidas en el proyecto presupuestario como inversión del Estado en Canarias para el establecimiento de la media de inversión en relación con el resto de territorios. Es decir, el Gobierno central acepta el mandato del fuero canario de invertir en las Islas una cantidad equivalente a la media estatal en el conjunto del país, pero para ello no sólo cuenta las inversiones directas de ministerios y organismos autónomos en las Islas y las transferencias a través de los distintos convenios, sino también subvenciones como la bonificación del transporte marítimo y aéreo a residentes. Esto es, según Clavijo, "pisotear los derechos de los canarios y nuestros logros históricos".

"Le hemos dejado meridianamente claro a la ministra que no vamos a permitir bajo ningún concepto que los fueros canarios se incumplan por los Presupuestos del 2019".

"Cada vez que hay un cambio de interlocutor hemos tenido que explicar desde cero lo que es el REF, lo que son las compensaciones, lo que es el Estatuto. Tenemos que empezar de cero a dar las distintas explicaciones, pero esto es una máxima que ha quedado clara", afirmó el presidente de Canarias en una comparecencia en la que no pudo ocultar su semblante sombrío y preocupado, el mismo que reflejaban Dávila y Barragán. "El fuero canario se tiene que cumplir en los Presupuestos, nosotros no vamos a estar regateando ni partidas, ni euros, es un cuestión de principios básicos y eso no va a ser moneda de cambio ni para el Gobierno de Canarias ni para el partido en que milito", recalcó Clavijo.

"Choque de trenes"

El planteamiento de la ministra de Hacienda y su rechazo a los planteamientos de Canarias alcanzaron todos y cada uno de los puntos en discusión, no solo el de las inversiones, sino también los aspectos fiscales por la tributación del 15 % en el Impuesto de Sociedades para las empresas canarias, la ejecución de sentencia del convenio de carreteras, o las partidas pendientes de las cuentas del 2018, que "se van a perder", según explicó Clavijo.

"Es un choque de trenes básico. Con el REF estamos en igualdad de condiciones que el resto de los españoles y a partir de ahí hablamos de Presupuestos e inversión, pero si nos computan la subvención del 75% como inversiones en transporte, y por eso ya no va a haber inversiones en carreteras, entonces es que no se entienden los principios del REF", afirmó el presidente regional.

Un ejemplo con el que se enzarzó el debate con el ministra Montero y sus dos secretarias de Estado, la de Hacienda, Inés Bardón, y la Presupuestos y Gastos, María José Gualda, fue sobre si estaba justificado que Canarias tuviera un plan específico de lucha contra la pobreza, uno de los puntos incluidos en la reciente reforma del REF económico. "No se entiende que hay en las Islas tenemos un mayor índice de pobreza y esas personas tienen menos oportunidades. Con cada tema volvíamos a la casilla de salida, como en el juego de la oca. Esto es el fuero canario y es lo que nos da igualdad de oportunidades que al resto de los españoles, a partir de ahí podemos hablar, pero no estamos dispuestos a renunciar a eso", resaltó el mandatario regional.

Adiós a 327 millones

Sobre las ejecución de las partidas canarias en los Presupuestos del 2018, Clavijo aseguró que el Ministerio da la cifra en un 70 %, lo que, según él, supone un "reconocimiento expreso por parte del Estado de que no se hicieron esas transferencias [327 millones según el Ejecutivo regional] y que eso mermó la posición de inversión del Estado en Canarias y nos relegó a posiciones por debajo de la media". Explicó que "ya sabemos que los fondos no transferidos se van a perder y así se ha reconocido en el reunión", poniendo como ejemplo que "si el pasado 15 de enero no se firmó el convenio de obras hidráulicas, los 40 millones del 2018 ya no van a Canarias".

Además, hay dudas de que se puedan firmar los que no cuentan en el proyecto presupuestario con ninguna partida, como es el caso del convenio de infraestructuras educativas, de 42 millones en el 2018. "Se nos ha dicho que se estaba buscando la posibilidad de poder firmar esos convenios, pero ya sería con dinero con 2019 y se asegura que hay una complejidad técnico-administrativa y no tienen garantías de que en este año se puedan firmar esos convenios".

En relación con el convenio de carreteras, ambas partes tienen interpretaciones distintas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de la deuda y Madrid sigue manteniendo que "sólo hay abonar a Canarias lo que se ejecutó, no lo que estaba en el convenio y no se transfirió". "Vamos a cruzarnos los informes jurídicos, vamos a tener que pedir aclaración de sentencia o ejecución de la misma si es necesario", avanzó Clavijo. En todo caso, sí han acordado no paralizar el pago "si hay alguna forma jurídica para que le transfieran a la Comunidad Autónoma al menos el dinero ejecutado, sin poner en peligro los 345 millones de euros que nosotros entendemos que nos tienen que transferir en función de dicha sentencia".

El diferencial, sin solución

Sobre la eliminación del diferencial fiscal para las empresas canarias en la nueva tributación del Impuesto de Sociedades, Montero tampoco ha garantizado que haya una salida jurídica a la redacción que contiene el proyecto presupuestario. "Le hemos transmitido que no solo perjudican a las empresas con estrategia de internacionalización, sino que se crea inseguridad jurídica y frustra proyectos de inversión".

Montero, por otro lado, trasladó a la delegación canaria que sigue estudiando la posibilidad de que se pueda utilizar el superávit con que cuenta la Comunidad Autónoma, pero que "a día de hoy tampoco nos pueden garantizar nada", según explicó Clavijo.