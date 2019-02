ASG exige que los profesores de Silbo Gomero estén cualificados

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias pidió ayer en sesión plenaria el máximo rigor a la hora de impartir los conocimientos sobre el Silbo Gomero en los centros educativos de Canarias, para velar por su conservación, esencia y tradición.

La diputada de ASG Melodie Mendoza solicitó a la Consejería de Educación que los profesores que se encarguen de transmitir estos conocimientos estén cualificados por la Universidad de La Laguna a través del curso de la Cátedra del Silbo Gomero. Algo que a su juicio debe tenerse en cuenta a partir de la publicación de la nueva orden que regula esta enseñanza, que se recogió en el Boletín Oficial de Canarias el 8 de enero.

Una vez más, Mendoza hizo hincapié en que igual de importante es su divulgación como preservar su esencia y estado original, por lo que "no vamos a permitir, porque no sería justo, que tras el esfuerzo que se ha hecho y que se está haciendo para impulsar el Silbo Gomero su enseñanza no se realice por medio de profesores debidamente acreditados".

La diputada recordó que el Gobierno regional debe atender las demandas que contempla la proposición no de ley presentada por ASG, y que contó con el respaldo unánime de la Cámara, y en la que se insta a la Consejería de Educación a crear y regular unos criterios específicos para que los silbadores que deseen dar clases deban estar acreditados como requisito indispensable para transmitir estos conocimientos.