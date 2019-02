El conflicto laboral en Grecasa se estanca tras una reunión infructuosa

El conflicto laboral en la empresa pública Grecasa (Gestión Recaudatoria de Canarias SA) se estanca. La reunión mantenida ayer por el comité de huelga y la Gerencia de la sociedad terminó con los representantes de la plantilla levantándose de la mesa de negociación por considerar insuficientes los compromisos adquiridos por la empresa, al no aportar soluciones concretas y a corto plazo a las peticiones de los trabajadores. Por su parte, desde la Gerencia se admite que hay escasos avances y que algunas de las reivindicaciones laborales tienen difícil encaje en la legislación vigente.

La presidenta del comité de empresa, Cristina Llamas, cuestiona que después de 17 días de huelga indefinida y con un preaviso de más de un año la empresa, dependiente de la Consejería de Hacienda, se excuse en informes que aún no ha encargado para no dar una respuesta sobre el incremento salarial del 2,5% como el resto de empleados públicos; la reposición del recorte del 5% anulado por el Tribunal Constitucional, o volver a la jornada semanal de 35 horas, todas cuestiones que figuran en la ley de presupuestos autonómicos.

Aunque la principal reivindicación de los 134 empleados de Grecasa es la homologación con la plantilla de la Agencia Tributaria Canaria, la propuesta de mínimos presentada hace dos semanas "tiene cabida en la ley de presupuestos, no sabemos a qué viene tanta dilación y solicitar ahora informes ¿es que no han tenido tiempo?", critica Llamas. Después de tres horas de reunión, los representantes del comité de huelga se levantaron de la mesa "porque la empresa y sus asesores jurídicos se dedicaron a poner trabas y palos en las ruedas, no vemos intención de acercar posturas sino de enredar", critican.

La plantilla de Grecasa de las dos provincias mantendrán hoy una asamblea para decidir la estrategia a adoptar a partir de ahora, pero con la intención de mantenerse firme en la huelga indefinida, mientras se acumulan los expedientes e informes. Según Cristina Llamas hay hasta 128 cajas con papeles y notificaciones amontonadas y el malestar y enfado entre los ciudadanos ya se empieza a notar en las oficinas de atención tributaria.

Por su parte, el gerente de Grecasa, Javier Mederos, ve pocos avances pero espera retomar las negociaciones la próxima semana. En su opinión la retroactividad a la hora de recuperar el 5% de disminución salarial anulada por los tribunales no está contemplada en la ley de presupuestos y también cree complicado que se pueda elevar la cuantía de la antigüedad a como estaba en 2012. Mederos advierte que se necesitan informes favorables de Hacienda para aplicar las medidas económicas que solicitan los empleados.