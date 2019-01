La Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado publicar esta carta de rectificación de María Lorenzo, exconsejera de Radio Televisión Canaria: "Me dirijo a ustedes en su condición de director de la opinión de tenerife, y como director de contenidos de este diario editado por Prensa Ibérica, y hago expresa referencia al artículo aparecido en la portada de su medio el 22 de julio de 2017 con el titular La señal de la Autonómica depende de una consejera con intereses televisivos bajo la autoría de H. M. Las manifestaciones que se vierten en dicho artículo, referentes a mi persona y mi actuación como consejera del Consejo Rector de RTVC, son absolutamente falsas y no han sido confrontadas, ni en lo más mínimo, con fuentes solventes, lo que me perjudica gravemente en mi honor y profesionalidad. Respecto a esto debo indicar, que la continuidad de la señal no depende de mi voto, sino que la mayoría establecida en el artículo 15.4.k) de la Ley 13/2014 de RTVC para la adopción de este acuerdo es de tres votos favorables, por lo que la decisión también radica en que sea asumido tanto en el voto del presidente pero también del consejero D. Alberto Padrón. En primer lugar, tal y como expliqué en la Comisión de Control de RTVC donde fue puesta a examen mi idoneidad para acceder al cargo que actualmente ocupo de consejera del Consejo Rector de RTVC, no solo renuncié a los cargos que ocupaba en Canal Ocho, sino que, además, vendí las acciones de dicha empresa. Igualmente, renuncié a los cargos que ocupaba en otras empresas cuyo objeto social tenía que ver con el sector audiovisual y de las telecomunicaciones, así como también procedí a vender las acciones que hasta ese momento ostentaba. Por si fuera poco, igualmente expliqué en aquella Comisión, que, en caso de incurrir en posible incompatibilidad a la hora de emitir voto, circunstancia en la que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros, los actuales consejeros, en mi caso, no solo me abstendría, sino que, me levantaría de aquella sesión en la votación de dicho punto y no participaría. Queda claro que no incurro en ninguna causa de incompatibilidad, tal y como ya además, así valoró la Comisión Parlamentaria correspondiente. Todo lo demás, son meras manifestaciones carentes de fundamento y que solo buscan, como ya he expresado, atentar contra mi honor personal y profesional, y el de mi familia y sus empresas".