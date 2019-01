Sanidad en Canarias| Aprobado por unanimidad el plan de choque contra el colapso en urgencias

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad el plan de choque propuesto por el grupo Socialista contra el colapso de las urgencias en la sanidad.

La iniciativa fue defendida por el diputado Iñaki Lavandera, quien considera que el apoyo de todos los grupos de la Cámara a esta proposición no de ley representa un "lavado de cara" al consejero José Manuel Baltar, informa el PSOE en un comunicado.

"Es el Parlamento el que adopta medidas ante la inacción del Gobierno de CC", ha subrayado el parlamentario en un comunicado en el que recuerda que el documento del PSOE contiene diez medidas "efectivas y muy concretas encaminadas al fin último de mejorar la vida de la ciudadanía".

"La saturación de los servicios de urgencias de nuestros hospitales y centros de salud se ha convertido en un auténtico colapso en la atención de los problemas de salud: horas y horas de espera de pacientes, profesionales que realizan grandes esfuerzos, con situaciones de estrés, atendiendo a multitud de personas por encima de los estándares de calidad en la atención sanitaria", lamentó Lavandera en el debate parlamentario.

Subrayó que las propuestas del PSOE "no son estéticas ni efectistas, como nos tiene acostumbrados el Gobierno de CC", y explicó que la primera de ellas pasa por impulsar la aplicación efectiva de las acciones contempladas en el Plan de Urgencias Sanitarias Canarias (Pluscan), "documento que el PSOE dejó elaborado con Jesús Morera al frente de la Consejería y que CC no ha sido capaz de desarrollar".

La segunda medida es el aumento de la plantilla de profesionales sanitarios, tanto de personal médico como de enfermería, en los servicios de urgencias hospitalarios, en los centros especializados de atención urgente y en los puntos de atención a urgencias extrahospitalarias.

En tercer lugar la propuesta del PSOE defiende un aumento de camas habilitadas en los servicios urgencias hospitalarias "ampliando espacios y evitando la lamentable imagen de los pacientes hacinados en pasillos".

La cuarta medida es la articulación de protocolos de actuación que mejoren la gestión de disponibilidad de camas en los hospitales ante las necesidades de sus servicios de urgencias.

La quinta acción contenida en el plan del PSOE es el suministro de material adecuado y suficiente a los servicios de urgencia para procurar una atención digna a los usuarios.

"Es indignante escuchar testimonios de falta de medicamentos, mascarillas o jeringuillas por una pura falta de previsión", denunció Lavandera.

En sexto lugar, el grupo Socialista apuesta por la reducción de los tiempos de demora para tener cita y ser atendido en atención primaria por el médico de familia o pediatra.

La reducción de los cupos asignados a los equipos de atención primaria, el aumento de los horarios de atención y turnos en estos centros, la puesta en marcha de un plan de formación continua en triaje a todo el personal diplomado universitario en Enfermería de los servicios de urgencias hospitalarios y el impulso de una correcta reorientación de la demanda asistencial que procure los mejores resultados en salud a la población completan la propuesta del PSOE aprobada en la Cámara.

Iñaki Lavandera aseguró que para el Gobierno de CC, el objetivo de su política sanitaria no es el ciudadano, como lo demuestran las "insoportables condiciones" que padecen los usuarios de urgencias.

Sostuvo que la causa "no es un virus, no es la gripe, sino la falta de previsión, implicación y ambición de este Gobierno con la sanidad canaria, sanidad entendida como servicios de salud a la ciudadanía y no como fuente de recursos económicos a un sector empresarial".