Dávila: "Lo mejor para Canarias es que no se aprueben las cuentas del Estado"

"Lo mejor para Canarias es que no se aprueben los presupuestos del Estado de 2019". Así de contundente se mostró ayer la consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, ante los incumplimientos que se reflejan en el proyecto de ley en relación con el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía, ambos recién reformados. Aunque esté pendiente la reunión del jueves con las ministras María Jesús Montero y Meritxell Batet, la titular de Hacienda advierte que los presupuestos están en manos de los grupos políticos del Congreso y que no hay garantías de que se modifiquen las vulneraciones del fuero canario cuando, según Dávila, "el PSOE está en manos de Podemos y de los soberanistas catalanes".

Para la consejera de Hacienda "la tierra está por encima de los colores políticos", por lo que "no se puede tolerar" que a las primeras de cambio una ley de presupuestos no cumpla con el Estatuto y el REF que incluyen, entre otras cuestiones, la obligación de que el Estado invierta en Canarias la media nacional y que se respete el fuero isleño, ahora anclado en el texto estatutario.

La titular de Hacienda fue ayer la protagonista del Foro organizado por Prensa Ibérica bajo el título La defensa de los derechos de Canarias. Una nueva página en nuestra historia, encuentro patrocinado por Astican, JTI y Canaragua ante un aforo de unas 150 personas entre miembros del Gobierno regional, dirigentes políticos, empresarios, directivos, colegios profesionales, entidades financieras, cuerpo consular, organizaciones civiles y representantes sindicales.

"Unos presupuestos que recortan 322 millones de euros a Canarias y dejan en el aire el cumplimiento de los incentivos fiscales no nos viene bien", advirtió Dávila, que puso en duda que se puedan corregir con certeza porque ya las cuentas no están en manos del Gobierno sino del Congreso, lo que añade más incertidumbre teniendo en cuenta el panorama político que hay en el Estado. La dirigente nacionalista elevó el tono de sus críticas al texto presentado por el Ejecutivo socialista y a la actitud del presidente Sánchez: "Lo que no había sucedido nunca desde el año 1972 ocurre en los presupuestos de 2019 porque nos quitan el diferencial fiscal, generando incertidumbre entre los inversores". Ante ello, Dávila advierte que "no podemos tolerar que el REF y el Estatuto sean papel mojado" y por eso volvió a amenazar con acudir a los tribunales si fuera necesario en el caso de que la reunión que mantendrán el jueves los representantes del Ejecutivo regional con las ministras de Hacienda y Política Territorial no garantice que Canarias recupera los derechos fiscales y se corrijen los 322 millones de euros que dejan de venir a las Islas de los 4.962 millones a los que tienen derecho este año.

Pese a la incertidumbre y a preferir que se prorroguen las cuentas del PP a que se aprueben las presentadas, Dávila cree que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, permanecerá en La Moncloa hasta 2020. Sin embargo, la titular de Hacienda no cree que las relaciones con el Ejecutivo del PSOE estén tan deterioradas, si bien volvió a reprochar a Sánchez que no cumpliera su palabra cuando se comprometió a firmar todos los convenios pendientes de 2018 antes de finalizar noviembre. Al final se han perdido 327 millones del año pasado y Dávila reiteró que, aunque se transfieran este año, ya no son del pasado ejercicio.

La dirigente de Coalición Canario se defendió frente a las acusaciones de "victimismo" de la ministra Meritxell Batet en su reciente visita a Canarias y subrayó que debe cumplirse con lo que está en los presupuestos. "Cada comunidad defiende lo suyo y parece que no es suficiente tener un buen Estatuto y un buen REF si resulta que después una ley de presupuestos los puede mutilar. Es algo que no podemos permitir como sociedad y ni tolerarlo los partidos políticos que tenemos representación parlamentaria", agregó.

La batalla planteada por la Comunidad Autónoma para poder invertir el superávit volvió a surgir en el coloquio ya que fue, según Dávila, el principal motivo por el que CC votó en contra del techo de gasto para este año. Aquí Dávila remarcó que los propios socialistas -entre ellos el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Abel Caballero- defendieron este asunto cuando el PP gobernaba en el Estado. La consejera criticó que impedir que la Comunidad Autónoma utilice los recursos "de todos los canarios" sirve para que el Estado y las comunidades con déficit "cuadren sus cuentas" a costa de las cumplidoras como Canarias. Para Dávila la fórmula de las inversiones financieramente sostenibles "no es la solución".

El conflicto catalán "no sólo se arregla con dinero, especialmente si es a costa de las comunidades cumplidoras", advirtió, por lo que en su opinión "se ha roto el equilibrio territorial" y peligran los "puentes institucionales" abiertos por el Gobierno de Fernando Clavijo cuando se inició la legislatura en 2015. Dávila reconoció que el enfrentamiento personal entre Paulino Rivero y José Manuel Soria en la anterior legislatura perjudicó a Canarias, por lo que el actual Gobierno ha intentado reconstruir las relaciones con el Estado, aunque cree que los "desaires" del actual Ejecutivo estatal están rompiendo estos puentes.