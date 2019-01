Marcial Morales deja la política

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Marcial Morales, acaba de anunciar que no se presentará a ninguna lista para las próximas elecciones autonómicas. Con esta decisión, el militante de Coalición Canaria a partir de este viernes dejará de formar parte del Consejo Político Insular, por lo que pasará a ser militante de base sin responsabilidad alguna en Coalición Canaria.



"Y una vez que entregue el testigo a la persona que pasadas las elecciones de mayo ocupe la presidencia del Cabildo de Fuerteventura, volveré a mi trabajo como educador de menores", ha anunciado en una rueda de prensa.



Esta decisión fue tomada en noviembre del mes pasado, pero esperó para hacerlo público este viernes ya que es "el último día de las candidaturas, por respeto al ritmo de mi organización política", ha asegurado., a lo que añade que "no se va a presentar a ninguna lista electoral, "por lo que aquí acaba mi etapa de 26 años ejerciendo cargos públicos".



Para Morales llega una nueva etapa política que debe liderar otras personas y considera necesario "dar un relevo" debido a que "es bueno no eternizarse en los cargos , y 26 años es período más que suficiente".



El militante de Coalición Canaria adelanta que abandona la política ejerciendo cargos públicos como miembro de Coalición Canaria, pero no así su responsabilidad con su partido ya que tiene la intención de continuar trabajando en el ámbito de la militancia política dentro en las instituciones".



"Siempre queda mucho por hacer, pero termino esta etapa con la tranquilidad de haberme dejado la piel por la gente de Canarias primero, de Puerto de Rosario a continuación y de Fuerteventura en estos últimos años", trasladó en la rueda de prensa.