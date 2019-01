El campo sacará los tractores a la calle en marzo si Madrid no ingresa sus subvenciones

Q. C.

Representantes de las comunidades de regantes y de COAG-Canarias, ayer. Q. C.

Los agricultores canarios sacarán sus tractores a la calle para reclamar el pago de los ocho millones de las ayudas para abaratar el agua de riego que estaban consignados en los presupuestos generales de 2018. La "tractorada", como definen los propios productores a esta movilización, tendrá lugar el 22 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria, si bien la intención de las comunidades de regantes es que esta protesta también tenga lugar en Tenerife. Por delante quedan dos meses, tiempo en el que los agricultores mantendrán asambleas y reuniones con diferentes agentes para tratar de desbloquear una situación que, aseguran, amenaza con mermar su capacidad de producción.

"Nos dicen que el compromiso existe, pero todavía no se sabe el cuándo y el cómo". El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Canarias, Rafael Hernández, expuso ayer que la falta de concreción por parte de Madrid ha obligado al campo a emprender movilizaciones, que se suman a la concentración que ya protagonizaron el pasado 21 de diciembre a las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno en Canarias.

El coste del agua representa el segundo mayor desembolso de los agricultores canarios. El metro cúbico en el Archipiélago cuesta, según apuntan desde el sector, el doble que en la Península -30 céntimos en la España continental frente a los 60 o 70 céntimos que se paga en Canarias-. Esta circunstancia, unida a la lejanía, no les permite competir en igualdad de condiciones con los agricultores peninsulares, pero tampoco con los productores de Marruecos o de países de América.

El pasado ejercicio la gestión de estas subvenciones correspondía al Ministerio de Industria, pero con la formación del nuevo gobierno socialista la responsabilidad en la tramitación de estas ayudas pasó al Ministerio para la Transición Ecológica. Las subvenciones están comprometidas en la ley de presupuestos generales del Estado del ejercicio pasado y, pese a ello, los ocho millones no han llegado.

La COAG y representantes de las comunidades de regantes se han reunido ya en tres ocasiones con la Delegación del Gobierno. La primera vez fue el 21 de diciembre y, la segunda ocasión, solo seis días después. El último encuentro se produjo el pasado día 14, una cita que no cumplió las expectativas de los productores al no recibir una solución concreta, por lo que han optado por iniciar un periodo de movilizaciones que concluirá, si Madrid no aporta una salida antes, con la "tractorada".

En las cuentas estatales diseñadas por el gabinete de Pedro Sánchez no se incluye esta partida, pero Hernández confía en que en el trámite de enmiendas se incluya la subvención.