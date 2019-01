El Gobierno prioriza la asistencia sanitaria en La Graciosa

La Consejería de Sanidad informó en la sesión de este lunes del Consejo de Gobierno de las nuevas acciones que llevará a cabo en La Graciosa para mejorar la cobertura y asistencia sanitaria, tanto de Atención Primaria como de Urgencias, acciones que se sumarán a las ya implantadas en la Isla durante los pasados meses.

Así, en el marco de aplicación del Código Infarto en Canarias (CODICAN) en La Graciosa, se aplicará fibrinolisis in situ, sin tener que esperar a llegar al Hospital Doctor José Molina Orosa ya que, en el caso de un infarto agudo de miocardio el tiempo es esencial en términos de supervivencia y de prevención de secuelas posteriores.

Por otra parte, la Dirección General de Programas Asistenciales del SCS y el Servicio de Urgencias Canario están valorando la posibilidad de que, en determinadas circunstancias clínicas y siempre que la situación técnica, logística y meteorólogica lo permita, el paciente pueda ser trasladado directamente al hospital de referencia en Gran Canaria sin tener que pasar previamente por el Hospital Doctor José Molina Orosa.

También está previsto sacar a concurso en el primer semestre del 2019 la contratación de una ambulancia de soporte vital básico del SUC para la Isla. Este recurso sanitario estará operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, y podrá ser medicalizado en caso necesario con el equipo médico del Consultorio Local de La Graciosa.

Esta ambulancia realizará también los servicios de transporte sanitario no urgente, que gestiona la Mesa de Transporte No Urgente (MTSNU), como son las altas a domicilio ya que, debido a las peculiaridades de la Isla, no afecta a la capacidad de respuesta ante una urgencia y/o emergencia vital.

Estas medidas se sumarán a otras acciones de mejora como los llamados análisis de química seca Point of Care, que ya están adjudicados y que estarán activos en los centros de salud de La Graciosa, Valterra y Playa Blanca en las próximas semanas.