Canarias reivindica sus singularidades con lealtad al Estado

José C. Francisco

"No vamos a abandonar el camino del respeto y la prudencia, pero tampoco la firmeza"

El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias fue valorado ayer por los agentes económicos y sociales y los gobiernos de Canarias y España como fruto de un gran acuerdo en el que ha participado una amplia mayoría de la sociedad canaria y por el que el Archipiélago alcanza su mayoría de edad, con el reconocimiento pleno de sus diferencias y singularidades. En su discurso institucional el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, defendió las singularidades de Canarias desde la lealtad a la Constitución y al Estado. Por su parte, la ministra Meritxell realizó una intervención más política que institucional y reprochó el "victimismo" del Ejecutivo canario, algo que causó cierta perplejidad cuando unos minutos antes Clavijo y Batet se entrevistaron y allanaron la confrontación de las últimas semanas.

El acto institucional celebrado ayer por el nuevo texto estatutario contó con la intervención de los dos sindicatos mayoritarios y las dos organizaciones empresariales canarias como portavoces de la sociedad civil. El secretario general de CC OO, Inocencio González Tosco, señaló que Canarias gana en autonomía y competencias pero también espera que se fortalezca la cohesión social, algo que se ha debilitado con la crisis económica de los últimos años. El dirigente sindicalista cree que a partir de ahora debe existir "voluntad política" y "decisión" para desarrollarlo y sobre todo para que Canarias cuente con una financiación justa y adecuada por parte del Estado.

Por UGT, el secretario de Política Institucional, Pedro Martínez, valoró el Estatuto como una herramienta para desarrollar nuevas políticas sociales y económicas que mejoren las condiciones de vida de la población, sobre todo la más necesitada. De una "declaración de intenciones" se tendrá que pasar ahora a un desarrollo que es totalmente válido para los retos que afronta Canarias en el siglo XXI, destacó el dirigente sindical, que se deben basar en una economía más justa y una mejor redistribución de la riqueza.

Por la patronal tinerfeña, su presidente, José Carlos Francisco, realizó un homenaje a todos los que han contribuido a la reforma del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF). Francisco reconoció que en un primer momento tenía sus dudas sobre que el texto se aprobase antes de acabar el 2018, pero finalmente se congratuló de que se consiguiera.

Por su parte, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, subrayó el importante consenso logrado alrededor del nuevo texto, que hace "más fuerte" a Canarias y le permite afrontar nuevos retos y liderar los cambios necesarios en esta nueva etapa. Destacó sobre todo los artículos que hacen referencia al anclaje del REF en el Estatuto y a las inversiones a las que está obligado el Estado hasta que se equilibren las condiciones socioeconómicas de Canarias con las del resto del territorio nacional.

Batet no quiere "victimismo"

La ministra Meritxell Batet aludió en su intervención a que el Gobierno de Pedro Sánchez no siente las obligaciones que comporta cumplir con el Estatuto de Canarias como "algo impuesto", porque cree en las singularidades de las Islas y las asume como propias, pero también exigió no caer en el "victimismo" cuando se atienden las diferencias de otras autonomías. "Lealtad no es igualdad, lealtad es reconocimiento de la diferencia. Esa que con tanta intensidad y celeridad queremos ver reconocida cuando es propia y que tanto nos cuesta reconocer cuando es ajena. Esa diferencia que reivindicamos para nosotros y que tratamos de discriminatoria cuando es para otros", señaló la ministra.

Batet defendió los presupuestos del Estado de 2019 porque recogen las políticas diferenciales con las Islas y defendió la "lealtad" desde el Gobierno central para atender las diferencias de las Islas pero también la reclamó para otras autonomías cuando reivindican sus necesidades de inversión. "No debería ser difícil recordar aquí en Canarias que la lealtad y el compromiso con el modelo constitucional exige abrir espacios de tratamiento diferenciado, respondiendo a las necesidades y demandas propias de los ciudadanos en cada territorio", remarcó.

Por su parte, Fernando Clavijo aseguró que ni se va "a abandonar el camino del respeto y la prudencia" ni se van "a romper puentes". Sobre el Estatuto, el jefe del Ejecutivo regional destacó del Estatuto que "es la demostración de que bajo el imperio de la Constitución se pueden consagrar los máximos derechos de autogobierno".

El presidente se ha mostrado convencido de que el nuevo Estatuto proporciona a Canarias "las herramientas de las que no disfrutaron generaciones anteriores para labrar un futuro esperanzador y pone a las islas más cerca "de unos sueños" a los que "no podemos ni queremos renunciar", por lo que demandará "con todo el respeto y firmeza que trabajemos juntos para que se cumpla nuestro fuero". Asimismo, argumentó que, para valorar lo que significa para las islas, "hay que entender Canarias", hay que saber que para vivir en ellas "se han precisado siempre incentivos y condiciones a las del territorio continental" para equilibrar las condiciones de vida.