Valido arranca en Madrid los 18 millones pendientes para pobreza

Canarias no perderá los 18 millones de fondos para el plan regional contra la pobreza que quedaban pendientes del total de 30 que se consignaron en los presupuestos estatales del 2018 y que el Estado aún no había transferido a la comunidad autónoma. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, arrancó ayer un compromiso firme de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, de que esos fondos tomarán rumbo hacia al Archipiélago "lo antes posible". Esto es, en un plazo no superior a mes y medio.

En una reunión de poco más de una hora, ambas partes cerraron el acuerdo para desbloquear esta partida que se incorporó a las cuentas estatales del año pasado gracias a una enmienda pactada por NC con el anterior Ejecutivo del PP, y que el nuevo Gobierno socialista asumió en su integridad.

La consejera aseguró que la ministra se había mostrado contundente en su compromiso "para que ese expediente empiece a correr en el Ministerio bajo su estricta instrucción" y que se aceleren todos los trámites necesarios "para que llegue a Hacienda lo antes posible y hacer esa transferencia a Canarias para que luego Gobierno de Canarias y ayuntamientos puedan firmar su distribución". "Vamos apurados de tiempo, pero salimos muy contentos de que por fin tengamos la confirmación de que no perdemos esos 18 millones y de que se nos van a abonar", resaltó Valido. Eso sí, la consejera no recibió una explicación concreta por parte de la ministra sobre las razones del bloqueo a esta partida, aunque indicó que "todo ha sido un problema administrativo en el colapso de final de año con las justificaciones de las ayudas".

"Bloqueados"

Explicó en este sentido que la consejería había recibido el pasado 20 de diciembre la resolución de los otros 12 millones y que los 18 restantes "se quedaron bloqueados sin que nadie sepa exactamente el motivo por el que no se transferían". "Nosotros cumplimos con nuestras justificaciones, el 26 de diciembre cerramos todos los expedientes que teníamos que cerrar con el Estado y nos quedamos esperando la llegada de la cifra restante que nunca apareció", explicó. En todo caso, se felicitó de que "eso lo hemos resuelto porque esos fondos se incorporan como remanente, no se pierden y nos van a hacer la transferencia lo antes posible".

Valido dio toda la credibilidad a ese compromiso verbal de Carcedo al asegurar que "es su compromiso, y a mi me basta su palabra".

En la reunión de ayer, no obstante, no se abordó la desaparición de esta partida en el proyecto de presupuestos estatales para el 2019 que se presentaron el pasado lunes en el Congreso. Esta, dijo la consejera, será una cuestión que se trasladará "al nivel político" para una negociación de conjunto sobre la totalidad de las partidas canarias en las nuevas cuentas estatales.

Todo parece indicar que pese a la intención inicial de la consejera de trasladar a la ministra su inquietud por la ausencia de esa partida en el proyecto presupuestario, ésta se negó en rotundo de manera previa a hablar de la cuestión para centrarse en resolver la transferencia pendiente del 2018, y porque entiende que todo el contenido presupuestario está ahora bajo tutela del ministerio de Hacienda y en el ámbito político del Congreso.

"Eso tendrá una negociación en otro nivel, donde se hablarán de muchas más cosas, y en las que en este momento ni la ministra ni yo estamos en disposición de ponernos a negociar", explicó la consejera canaria.

En todo caso, Valido aclaró que Canarias reclamará el mantenimiento de este tipo de financiación específica de lucha contra la pobreza en las Islas porque no le vale con que haya una bolsa común para el conjunto de comunidades autónomas, como aseguran los socialistas canarios que ocurre en este caso en el proyecto de presupuestos para el 2019. Recordó que en el fuero isleño, "que fue aprobado con el apoyo del partido que ahora gobierna en España, se establece que Canarias recibirá unas cantidades extraordinarias con el fin de que consigamos estar en la media de inversión del Estado, y que nuestros datos de pobreza vayan mejorando gracias precisamente a esta financiación específica".

"Con el REF en la mano, no hay ningún problema para que se añada cualquier cantidad extraordinaria que responda a ese compromiso además de las partidas globales de los presupuestos", resaltó.