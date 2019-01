Elena Máñez: "Que demuestren que el dinero de Canarias se lo lleva Cataluña"

La delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en Canarias, Elena Máñez, defendió ayer que el proyecto de Presupuestos del Estado de 2019 es "bueno para las Islas" y lanzó un reto al Ejecutivo regional de Fernando Clavijo: "Que me demuestren que el dinero de Canarias se lo ha llevado Cataluña". El Ejecutivo central cifra el 7.829,7 millones de euros los fondos que las cuentas estatales destinan a Canarias por cuestiones fijadas en su Estatuto de Autonomía y su Régimen Económico y Fiscal (REF), 339,6 millones más que el año pasado. Por tanto, el presupuesto de Sánchez "cumple" con el fuero canario y el Estatuto, sentenció la delegada.

"Me parece perverso utilizar esta dinámica de enfrentamiento territorial cuando estamos en un momento en el que hay que trabajar por la cohesión del país", remarcó Máñez sobre las críticas a los recortes presupuestarios en las Islas vinculadas al aumento de los recursos para Cataluña, a la vez que resaltó que se trata de un "juego malo para Canarias" y que el "dinero del Archipiélago está aquí".

Según sus cálculos, para las medidas económicas del REF se destinan 1.446,8 millones, en las fiscales 572,5 millones, y para acciones vinculadas al Estatuto de Autonomía y a partidas nominadas 5.810 millones, lo que suman los 7.829,7 millones, cuantías que están casi 3.000 millones por encima de la estimación del Gobierno de Canarias, precisó. El Ejecutivo regional cuantifica el cumplimiento del REF y del Estatuto en 4.962 millones de euros, si bien no incluye los recursos del sistema de financiación autonómica como hace la Delegación del Gobierno en 5.286 millones de euros.

Por otro lado, Máñez sostiene que las políticas sociales contenidas en el presupuesto supondrán un impacto en Canarias de 7.831 millones de euros, frente a los 7.415 recogidos en las cuentas del año pasado. Por tanto, la repercusión que las cuentas estatales tendrán en su conjunto en las Islas, sin contar con partidas que puedan llegar y no están nominadas, asciende a 15.727,8 millones, lo que significará un incremento de 756 millones con respecto al año pasado, enfatizó. "Quien quiera un frente social, que los apoye", afirmó Máñez, porque, en su opinión, este presupuesto "es la mejor barrera de contención a los recortes sociales y en derechos que hemos vivido en los últimos años".

De este modo, cuestionó el llamamiento de Clavijo a la unidad de las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales para defender el REF y el Estatuto. Según el Gobierno canario, los presupuestos incumplen claramente el fuero de Canarias y, además, recortan en más de 300 millones los fondos previstos para las Islas.

Máñez tiene una visión totalmente distinta. "Lo que no llega, como en obras hidráulicas, es por el bajo grado de ejecución del Gobierno de Canarias no por la falta de compromiso del Gobierno español", asegura. Y en carreteras fue el propio Ejecutivo regional quien planteó que su capacidad de gestión solo era de 60 millones, expone. En las partidas del gasto social - los 7.831 millones- se produce un incremento interanual de 416,3 millones materializado a través de mejoras de las pensiones contributivas y no contributivas, prestaciones por desempleo, dependencia o becas, entre otras acciones, añade la delegada.

Mientras que en las partidas nominadas, la mejora de al menos 339,6 millones de euros llega de los apartados vinculados al REF y al Estatuto de Autonomía, sostiene. "Canarias está a la cabeza en inversión en carreteras y en aeropuertos", expone, y resalta que "el Archipiélago recibe un 28,1% más que la media del resto de comunidades autónomas en carreteras" y en aeropuertos se encuentra un "18% por encima".

A pesar de estas cifras, la delegada del Gobierno dejó abierta la puerta a las negociaciones a través del periodo de enmiendas en el Congreso, al asegurar que pueden llevar a "mejorar aún más los presupuestos".