Clavijo llama a un frente social en defensa del fuero de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, propuso ayer impulsar un movimiento social en defensa de los intereses de Canarias ante la sospecha de que los Presupuestos Generales del Estado que mañana prevé aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez incumplan las partidas correspondientes a la aplicación del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del Estatuto de Autonomía de Canarias, recién aprobados en las Cortes Generales, y que el Gabinete nacionalista ha cuantificado en 4.962 millones de euros.

El máximo responsable autonómico aseguró, en un encuentro con los medios de comunicación, que las Islas han luchado durante tres décadas por unos derechos que ahora pueden quedar aparcados con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos canarios. "No se trata de un movimiento político ni económico, ni de cargar contra uno u otro partido, sino de un clamor social para defender lo que corresponde a Canarias", aseguró. "El momento es ahora", remachó. No obstante, en unos días reunirá a su Consejo Económico y Social -sindicatos y empresarios- para buscar los apoyos pertinentes.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobará mañana el proyecto de ley de presupuestos del Estado de 2019 y Canarias aún desconoce el contenido del texto. En esta ocasión se ha producido una situación inédita que ha soliviantado los ánimos del Gobierno regional y del partido que los sustenta, Coalición Canaria. El Ejecutivo de Sánchez ha ultimado las nuevas cuentas sin informar ni negociar con el Gabinete de Clavijo ni con el resto de formaciones de las Islas, incluso con su propio partido, el PSOE, las partidas que ministerio por ministerio irán destinadas al Archipiélago en los presupuestos del 2019. Además, el Estado aún no ha transferido a Canarias 408 millones de euros de las cuentas estatales del año pasado.

Temores

Estos hechos hacen que el Gobierno regional tema que el Ejecutivo de Sánchez esté planeando incumplir presupuestariamente lo recogido tanto en el nuevo Régimen Económico y Fiscal como en el Estatuto de Autonomía y que ello ponga en cuestión los más de 400 millones anuales adicionales por la aplicación de ambas normas.

El REF y el Estatuto obligan al Estado a realizar inversiones para paliar la lejanía e insularidad de las Islas y para que cada canario no reciba menos recursos que el resto de los españoles. Hasta 2018 prácticamente todos presupuestos generales incumplieron el mandato del anterior REF de que las inversiones del Estado en Canarias no podían ser inferiores a la media de las demás comunidades autónomas, entre otras cosas porque en su día el Tribunal Constitucional dictaminó que una ley del Estado (el presupuesto) podía imponerse a otra de igual rango (el REF). Pero el nuevo REF de Canarias está ahora "blindado" por una norma del bloque constitucional (el Estatuto de Autonomía de 2018) y el presupuesto del Estado no puede incumplirlo, algo que está dispuesto a "batallar" Clavijo en los tribunales porque cree que el islas "se juegan su futuro". De hecho Canarias ya tiene experiencia en acudir a los tribunales: lo hizo con los incumplimientos de los convenios de carreteras desde el año 2012 al 2016 y el Tribunal Supremo le ha dado la razón.

El Gobierno regional considera una línea roja que el primer presupuesto posterior a la aprobación de ambas normas incumpla las mismas. El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo recela especialmente de algunas partidas que están a día de hoy en el aire, como el Programa Comunitario de Apoyo a Producciones Agrarias de Canarias (Posei) adicional, las partidas para la desalación de aguas, los 40 millones de euros para obras hidráulicas o los 42 millones para infraestructuras educativas, así como las becas para la movilidad de estudiantes y profesorado entre islas, el plan contra la pobreza o los recursos estatales para sufragar el bono de residentes para el transporte terrestre.

Pedro Sánchez tiene prevista una próxima visita a las Islas el 17 de enero para asistir al acto conmemorativo del Estatuto de Autonomía que tendrá lugar en Gran Canaria. Fruto de esa confirmación, el Ejecutivo canario está trabajando para configurar una agenda de trabajo que pueda encauzar los acuerdos en el aire en la reunión que mantendrán Clavijo y Sánchez. Teniendo en cuenta que esa eventual cita llegaría después de que el Gobierno de Sánchez lleve este viernes el nuevo presupuesto al Consejo de Ministros, el objetivo de Canarias es llegar a la tramitación parlamentaria de los presupuestos con un acuerdo previo, lo que evitaría que Coalición Canaria presente una enmienda a la totalidad en el Congreso a las cuentas del PSOE de 2019, algo que en este momento está encima de la mesa como ha anunciado la diputada Ana Oramas.

También Nueva Canarias ha expresado que no apoyará los presupuestos de este año si no se cumplen los compromisos adquiridos en el del 2018 y el Gobierno de Pedro Sánchez no respeta los nuevos mandatos del REF y del Estatuto de Autonomía.

Aunque la aprobación se espera para mañana viernes, no será hasta que los presupuestos inicien su tramitación en el Congreso de los Diputados cuando se sepa con exactitud las partidas relativas a las Islas que recogen. Desde el Gobierno canario se mirará con lupa el dinero que se va a destinar al Archipiélago para cumplir la parte económica del REF, cifrada en 2.208 millones, los 841 millones de la parte fiscal y el Estatuto de Autonomía, cuantificado en 1.912 millones, lo que suman los 4.962 millones. Es decir, unos 400 millones más que en los presupuestos de 2018, que por primera vez situaron a las islas por encima de la media de las comunidades autónomas en inversión regionalizada, con 361 euros por habitante.

El Ejecutivo de Clavijo ha realizado un exhaustivo informe del impacto del fuero canario y del Estatuto que estará a disposición de los grupos parlamentarios a partir del próximo lunes, 14 de enero. El documento recuerda que ambos textos son "trascendentales para el desarrollo futuro de las islas y sus ciudadanos".

Intentos frustrados

Hasta ahora los intentos de que el Gobierno de Sánchez cumpla con lo compromisos adquiridos han sido infructuosos. Clavijo defiende que en todo este tiempo Canarias "ha sido leal" con el Gobierno central, ocupara quien ocupara La Moncloa, y que sigue siéndolo al advertir al Gabinete de Pedro Sánchez de las obligaciones legales que comportan el nuevo Estatuto y el REF. Pero, al mismo tiempo, acusa al Gobierno del PSOE de haber quebrado esa confianza con decisiones como la de cambiar -a escasos días para que se firmase- el acuerdo al que habían llegado con el Ministerio de Fomento para repartir en ocho años las compensaciones que debía recibir Canarias por las sentencias sobre el convenio de carreteras, y rebajar la cuantía en 345 millones, así como demorar la firma de convenios como el de infraestructuras turísticas o el de obras hidráulicas.

Hasta en cinco ocasiones hubo reuniones previas para negociar los convenios e inversiones en las cuentas estatales de 2018: en julio con la ministra Meritxell Batet- otras tres en agosto y en octubre en la cita entre Clavijo y Sánchez en La Moncloa, donde el presidente de España se comprometió a cumplir con los convenios y las inversiones necesarias para Canarias. Pero la situación es que en los presupuestos de 2018 faltan 408 millones en inversiones y convenios y Clavijo ya mira con temor que en los de 2019 esta situación se agrave al no plasmar, además, los recursos que se derivan del cumplimiento del REF y del Estatuto.

El presidente canario le remitió una contundente carta a Sánchez el pasado 13 de diciembre, a la que no tuvo respuesta. Las relaciones se tensaron aún más cuando el presidente de España vino en Navidad a La Mareta, en Lanzarote, e hizo caso omiso a la solicitud de Clavijo de que lo atendiera "quince o veinte" minutos para intentar resolver los incumplimientos en las cuentas del 2018. Ahora las vistas están puestas en la reunión del 17 de enero.